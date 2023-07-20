Дмитрий Аверов: Успешное развитие бизнеса дает дополнительные доходы в бюджет

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета

На 28-й сессии областного Совета парламентарии расширили меры соцподдержки льготным категориям граждан. А также выделили дополнительные средства на дороги, транспорт и новые ФАПы.

Поддержка врачам и многодетным

Ранее выплаты по областной программе «Губернаторские 1,5 миллиона» получали те, кто не обучался по целевым направлениям от региона и впервые устроился в госмедучреждение. Теперь участниками программы могут стать выпускники медицинских вузов, работавшие в период пандемии в медучреждениях области.

- Действующие в области программы «Губернаторский миллион» и «Губернаторские полтора миллиона» доказали свою эффективность. Они позволили привлечь в регион более 130 врачей узких специальностей, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета

Новую поддержку получат и многодетные. Сегодня в Липецкой области в учреждениях среднего профобразования на платной основе получают знания и профессию 200 ребят из многодетных семей, обучающиеся по наиболее востребованным специальностям. Теперь им компенсируют 50% платы за учебу – на эти цели будут выделены дополнительные средства в размере 6 млн рублей.

Для участников СВО есть изменения, касающиеся соцконтрактов. Теперь их можно продлить или добровольно расторгнуть (безвозмездно). Кроме того, выплаты по соцконтракту на поиск работы будут ежемесячными - в течение 3-х месяцев с даты трудоустройства. Выплаты сохранятся даже по истечении срока соцконтракта (при условии продолжения работы по трудовому договору).

Сегодня социальный контракт, как отметил спикер облсовета, остается одной из самых востребованных мер поддержки жителей. В этом году его заключили уже 3 тысячи человек, это направление в регионе будет и дальше развиваться.

Скорректированы бюджетные доходы и расходы

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета

Большая часть федеральных средств (2,3 млрд руб) направлена на развитие липецкого городского транспорта и благоустройство дорог. В рамках концессионных средств будет приобретен подвижной состав и начата реконструкция трамвайных путей. Кроме того, 500 млн рублей направят на закупку электробусов и зарядную инфраструктуру.

За счет бюджетного кредита из федеральной казны для ЖКХ региона выделят более 1,2 млрд рублей на строительство сетей водоснабжения в «Звездном», ЖК «Слобода» и селе Косыревка.

- Бюджет региона вырос не только за счет федеральных средств, но и за счет налоговых поступлений. Это показатель достаточно успешного развития бизнеса в регионе, - пояснил Дмитрий Аверов.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета

Дополнительные средства пойдут на строительство дороги в селе Ленино и участка второй очереди «Восточного обхода Липецка» в Грязинском районе.

Почти 236 млн рублей направлены на строительство сетей теплоснабжения в районе Опытной станции, а также ФАПов – в Липецком, Данковском и Грязинских районов. За счет доходов региональной казны на дотации местным бюджетам направят полмиллиона рублей, а на обеспечение мер соцподдержки участникам СВО и членам их семей предусмотрено 450 млн рублей.

С учетом внесенных поправок доходы областного бюджета на 2023 год составят 85 млрд 371 млн рублей, а расходы – почти 113,7 млрд рублей.