ЕвроХим-ВолгаКалий усиливает систему безопасности: на пропускных пунктах предприятия установлено новое контрольное оборудование

Фото: Ирина СИМОНОВА

На контрольно-пропускных пунктах промплощадки установлены современные системы бесконтактного экспресс-теста состояния алкогольного опьянения - алкорамки.

Каждая такая алкорамка устанавливается совместно с турникетом и считывателями на проходной предприятия и подключается к общей системе. Для прохода на промплощадку сотрудник прикладывает к считывателю свой пропуск, затем выдыхает в алкорамку. Система проводит проверку наличия паров алкоголя в выдохе сотрудника и передает полученные сведения в систему контроля и управления доступом. На основе данных, полученных от алкорамки, система принимает решение о разрешении либо запрете доступа.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Скорость работы алкорамок в два раза выше, чем у ранее используемых алкотестеров. Соответственно, и пропускная способность каждой проходной возрастает в два раза. Это очень важно, особенно в начале и конце рабочих смен, когда через пропускные пункты проходит большой поток работников.

Новое оборудование отличается надежностью, не требует калибровки, замены сенсорных блоков, достаточно только раз в месяц протереть зеркала. Преимущество новых систем контроля еще и в высоком уровне их гигиенической безопасности в условиях пандемии - можно дышать в алкорамку через маску.

Кроме того, результаты тестирования каждого сотрудника можно записывать и хранить в общей базе данных. Полученные сведения позволят наладить статистический учет и повысить качество профилактической работы. Ведь нарушение дисциплины, нетрезвое состояние даже одного сотрудника ставит под угрозу безопасность жизней многих его коллег и безопасность производственного процесса в целом.

Замена устаревшего оборудования на новые более производительные системы контроля произведена в соответствии с важнейшим приоритетом производственной деятельности ЕвроХим-ВолгаКалия - обеспечением безопасных условий труда, защитой жизней и здоровья работников.