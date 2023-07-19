Под Волгоградом авторитетному бизнесмену выстрелили в спину на глазах у жены и дочери

Покушение произошло поздно вечером 18 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В районном поселке Городище под Волгоградом расстреляли известного авторитетного бизнесмена 47-летнего Сергея Кадкина. Неизвестный выстрелил в спину мужчине и скрылся с места преступления, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, все произошло вечером 18 июля 2023 года. Мужчина подошел к подъезду своего дома на проспекте Ленина, когда неизвестный приблизился к нему и выстрелил в спину, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщили жители Городища, потерпевшим оказался 47-летний бизнесмен Сергей Кадкин. Местные его часто видят в городе и очень хорошо знают, отзываются очень положительно. В день покушения, вместе с мужчиной были жена и дочь, которые успели зайти в подъезд, но все же стали невольными свидетелями ужасающего зрелища.

Мужчина, к счастью, остался жив, но ему понадобилась помощь врачей. Он был госпитализирован в медицинское учреждение города, где ему оказывается квалифицированная помощь.

Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». Личность стрелявшего мужчины не установлена и ведется расследование.