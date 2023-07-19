Новый мусорный регоператор к августу откроет 5 офисов в Волгограде

Свалки во дворах обещают разгрести.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
С 1 августа 2023 года в Волгоградской области начнет работать новый временный региональный оператор по обращению с ТКО. Отправленный в отставку «Ситиматик-Волгоград» заменит ООО «ЭкоЦентр». Соглашение с облкомприроды уже подписано. К августу в Волгограде откроют 5 офисов по работе с населением и юридическими лицами. О том, что изменится в вывозе мусора, на пресс-конференции 19 июля рассказали исполнительный директор компании Алена Устинова и руководитель волгоградского филиала Владимир Шило.
- Понимаем, что начинаем работу в форс-мажорных обстоятельствах, но имеем большой опыт как кадрового резерва, так и специализированной техники. Задача №1 - ликвидировать тот коллапс, который образовался на территории субъекта. И второе – совместно с муниципалитетами работать с населением. Мы готовы слышать каждого. Уже организован кол-центр, проводится набор менеджеров, открываются абонентские участки, которые будут в каждом районе области и в Волгограде, - рассказала Алена Устинова.
1. Тарифы останутся прежними до 1 июля 2024 года. Что будет дальше пока не известно.
- Мы давно работаем с тарифным органом Волгоградской области, у нас 8 объектов, которые тарифицируются. Комитет очень объективен и включает в тариф только экономически обоснованные и подтвержденные расходы. Нет никаких рисков, что тариф будет необоснованно завышен, - отметила Алена Устинова.
2. Заключать договор с новым регоператором жителям Волгограда и области не нужно. Достаточно просто оплатить квитанцию за август, которая придет в сентябре. Сработает принцип оферты.
«Ситиматик-Волгоград» должен передать свою базу данных новому регоператору. Но пока этого не произошло. Если информация в полном объеме перейдет к новой компании, то простым волгоградцам не нужно будет собирать никакие документы.
Если же количество зарегистрированных/проживающих не совпадет с тем, что будет указано в квитанции, то придется передать регоператору соответствующие документы. То же самое, если вы решите сделать перерасчет за вывоз мусора при отсутствии дома в течение 5 и более дней.
3. Всем юридическим лицам придется заключить договор с ООО «ЭкоЦентр» на прежних условиях – ни тарифы, ни нормативы, ни законодательство не изменились. Для этого нужно будет передать подтверждающие документы.
4. За июль за вывоз мусора платить еще нужно по счетам «Ситиматик-Волгоград». Квитанция придет в конце месяца или в начале августа
5. Если у вас есть долг за обращение с ТКО, он останется. «Ситиматик-Волгоград» может взыскать его через суд.
6. Обратиться с вопросом к новому регоператору можно будет через абонентский участок или позвонив в кол-центр, где с волгоградцами будут работать люди, а не роботы.
- Сейчас наблюдаем картину, которая происходит в Волгограде. Проводим анализ количества отходов. Безусловно, будем подключать дополнительные единицы спецтехники. Сейчас с комитетом прорабатываем вопрос финансирования ликвидации данных свалочных очагов и уже к 1 августа мы перегоняем порядка 100 единиц специализированной техники по вывозу отходов на территорию города Волгограда, - рассказала Алена Устинова.
Пока же новый регоператор анализирует логистику, выстраивает новые маршруты, чтобы мусоровозы не стояли в пробках, прожигая топливо и время.
За время работы прежний мусорный регоператор установил на контейнерных площадках тысячи пластиковых баков для сбора отходов. Заберет он их или оставит? Вопрос регулируется на законодательном уровне. Расходы на контейнеры включены в тариф - это 1% от той суммы, что платили все это время волгоградцы. Но мусорных баков могло быть и больше, но еще они ломаются, горят. Профильный комитет произведет подсчет и определит оптимальное решение. Не исключено, что контейнеры придется докупать.