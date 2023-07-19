Новый мусорный регоператор к августу откроет 5 офисов в Волгограде

Свалки во дворах обещают разгрести. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 1 августа 2023 года в Волгоградской области начнет работать новый временный региональный оператор по обращению с ТКО. Отправленный в отставку «Ситиматик-Волгоград» заменит ООО «ЭкоЦентр». Соглашение с облкомприроды уже подписано. К августу в Волгограде откроют 5 офисов по работе с населением и юридическими лицами. О том, что изменится в вывозе мусора, на пресс-конференции 19 июля рассказали исполнительный директор компании Алена Устинова и руководитель волгоградского филиала Владимир Шило.

- Понимаем, что начинаем работу в форс-мажорных обстоятельствах, но имеем большой опыт как кадрового резерва, так и специализированной техники. Задача №1 - ликвидировать тот коллапс, который образовался на территории субъекта. И второе – совместно с муниципалитетами работать с населением. Мы готовы слышать каждого. Уже организован кол-центр, проводится набор менеджеров, открываются абонентские участки, которые будут в каждом районе области и в Волгограде, - рассказала Алена Устинова.

Что изменится в Волгограде и области с приходом нового мусорного регоператора?

1. Тарифы останутся прежними до 1 июля 2024 года. Что будет дальше пока не известно.

- Мы давно работаем с тарифным органом Волгоградской области, у нас 8 объектов, которые тарифицируются. Комитет очень объективен и включает в тариф только экономически обоснованные и подтвержденные расходы. Нет никаких рисков, что тариф будет необоснованно завышен, - отметила Алена Устинова.

2. Заключать договор с новым регоператором жителям Волгограда и области не нужно. Достаточно просто оплатить квитанцию за август, которая придет в сентябре. Сработает принцип оферты.

«Ситиматик-Волгоград» должен передать свою базу данных новому регоператору. Но пока этого не произошло. Если информация в полном объеме перейдет к новой компании, то простым волгоградцам не нужно будет собирать никакие документы.

Если же количество зарегистрированных/проживающих не совпадет с тем, что будет указано в квитанции, то придется передать регоператору соответствующие документы. То же самое, если вы решите сделать перерасчет за вывоз мусора при отсутствии дома в течение 5 и более дней.

3. Всем юридическим лицам придется заключить договор с ООО «ЭкоЦентр» на прежних условиях – ни тарифы, ни нормативы, ни законодательство не изменились. Для этого нужно будет передать подтверждающие документы.

4. За июль за вывоз мусора платить еще нужно по счетам «Ситиматик-Волгоград». Квитанция придет в конце месяца или в начале августа

5. Если у вас есть долг за обращение с ТКО, он останется. «Ситиматик-Волгоград» может взыскать его через суд.

6. Обратиться с вопросом к новому регоператору можно будет через абонентский участок или позвонив в кол-центр, где с волгоградцами будут работать люди, а не роботы.

Когда разгребут свалки во дворах?

- Сейчас наблюдаем картину, которая происходит в Волгограде. Проводим анализ количества отходов. Безусловно, будем подключать дополнительные единицы спецтехники. Сейчас с комитетом прорабатываем вопрос финансирования ликвидации данных свалочных очагов и уже к 1 августа мы перегоняем порядка 100 единиц специализированной техники по вывозу отходов на территорию города Волгограда, - рассказала Алена Устинова.

Пока же новый регоператор анализирует логистику, выстраивает новые маршруты, чтобы мусоровозы не стояли в пробках, прожигая топливо и время.

Что будет с мусорными контейнерами?

За время работы прежний мусорный регоператор установил на контейнерных площадках тысячи пластиковых баков для сбора отходов. Заберет он их или оставит? Вопрос регулируется на законодательном уровне. Расходы на контейнеры включены в тариф - это 1% от той суммы, что платили все это время волгоградцы. Но мусорных баков могло быть и больше, но еще они ломаются, горят. Профильный комитет произведет подсчет и определит оптимальное решение. Не исключено, что контейнеры придется докупать.