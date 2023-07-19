Волгоградский профессор объяснила, почему тарифы на вывоз мусора в регионе обоснованы

Мусорный коллапс в регионе попытаются ликвидировать в кратчайшие сроки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Ситиматик-Волгоград» лишился статуса регоператора по обращения с ТКО и намерен обжаловать решение комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в суде. Компания заявила, что причиной ее фиаско стала действующая в регионе тарифная политика. Таким образом коммерсанты просто пытаются уйти от ответственности и перекладывают свою вину и проблемы на местные власти, считает доктор экономических наук, профессор кафедры государственного управления и менеджмента Волгоградского института управления РАНХиГС Татьяна Иванова.

В ТАРИФ ЗАКЛАДЫВАЮТ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ РАСХОДЫ

Как секретарь общественного совета при областном комитете тарифного регулирования, эксперт в курсе всех перипетий.

- Могу точно заявить, что все тарифные решения были приняты в интересах жителей, по согласованию с экспертами и общественными деятелями, так как в первую очередь задача комитета - не допустить решение проблемы регионального оператора за счет населения. При принятии решений о величине тарифов использовались утверждённые, выверенные методики, которые соблюдаются в нашем регионе и позволяют получать объективную величину затрат на предоставление услуг ЖКХ, - подчеркивает Татьяна Иванова.

Напомним, впервые весь мусор в регионе отдали одной компании в 2019 году. Та зима тоже запомнилась волгоградцам огромными свалками во дворах. В последние три года единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области снижали три раза. Так, с 1 января 2020 года жители стали платить за вывоз мусора на 7,8% меньше, с 1 января 2021-го – еще на 4,75%, с 1 января 2022-го – на 6,5%. В расчет брали многие параметры, в том числе увеличение объемов и оптимизацию схемы транспортировки.

- При установлении тарифа учитывают только экономически обоснованные расходы, связанные с оказанием регулируемой услуги, все необоснованные и неподтвержденные расходы регулятором в тариф для потребителей не включались, - пояснили сайту volgograd.kp.ru в профильном комитете.

ДО ЭТОГО ЭКС-РЕГОПЕРАТОР НЕ ОСПАРИВАЛ ТАРИФЫ

При этом теперь уже экс-регоператор мог как минимум трижды оспорить каждое из этих тарифных решений в суде, как только их принимали.

- Приказы комитета тарифного регулирования в судебном порядке не оспорены. При этом «Ситиматик-Волгоград» обращался в суд за оспариванием тарифного решения на 2022 год, однако впоследствии самостоятельно отказался от иска, в связи с чем судебное дело было прекращено, - подтвердили в комитете тарифного регулирования.

Тем временем, Волгоград и область продолжает зарастать свалками, чиновников заваливают жалобами.

- Принятые решения о смене регоператора направлены на защиту интересов жителей, считает Татьяна Иванова. - У регоператора было время, чтобы исправить ситуацию, но он им не воспользовался. Поэтому потребовались кардинальные решения, чтобы город не превратился в мусорную свалку.

Напомним, с 1 августа 2023 года в Волгоградской области начнет временно работать новый регоператор – компания ООО «ЭкоЦентр», входящая в ГК «Чистый город», у которой в регионе уже есть четыре мусоросортировочных комплекса и четыре полигона. Тарифы не изменятся, квитанции от нового регоператора волгоградцы начнут оплачивать с сентября, а в августе (за июль) придет счет от «Ситиматика».