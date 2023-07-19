Временный мусорный регоператор начнет работать в Волгоградской области с 1 августа

Перед этим от мусора регион лихорадило в январе 2019 года. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 1 августа 2023 года ООО «ЭкоЦентр» получило статус временного регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области. С этой даты и до окончания конкурса на выбор нового регоператора, который пройдет в течение года, компания будет заниматься вывозом, сбором и утилизацией мусора в регионе, сообщили в администрации. Контракт с фирмой уже заключили. Соответствующий приказ опубликован.

- Согласно приказу ведомства, компания обретает статус регионального оператора на срок, не превышающий одного года: до проведения конкурса для определения постоянного оператора по обращению с ТКО на 10 лет, - рассказали в администрации Волгоградской области.

Компания ООО «ЭкоЦентр» - часть группы «Чистый город», которая уже 17 лет работает в сфере обращения с ТКО. Статус регоператора у нее имеется в соседних Адыгее, Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях, теперь и в Волгоградской. В нашем регионе компания тоже далеко не новичок. У фирмы есть своя инфраструктура и большой опыт, ей принадлежит 4 мусоросортировочных комплекса и 4 полигона.

Что будет дальше с тарифами и вывозом мусора в Волгограде и области?

Тарифы на вывоз мусора в Волгоградской области до 1 июля 2024 года останутся неизменными. Жители региона в августе оплатят счета, которые выставит «СИТИМАТИК-Волгоград». И только в сентябре волгоградцам придут квитанции от ООО «ЭкоЦентр» в формате публичной оферты. Договор перезаключать не придется. Хотя если есть изменения по составу жильцов, из расчета которых происходит начисление платы, о них нужно сообщить новому регоператору.

При этом всем юридическим лицам придется перезаключить договор на оказание услуги по обращению с ТКО. Все будет на прежних условиях – ни норматив накопления, не тарифы не изменились.

Напомним, прежний регоператор лишился статуса после того, как Волгоград и районы области заросли мусором. С начала 2023 года профильные ведомства получили около 1,2 тысячи жалоб, живописные картины разрастающихся свалок 2,6 тысячи раз волгоградцы выставляли в соцсетях - их обработали в ЦУР. В начале июля губернатор Андрей Бочаров лично объехал контейнерные площадки во многих дворах и охарактеризовал ситуацию, как полный бардак. После этого, с учетом представления прокуратуры экосовет при облдуме дал старт процедуре лишения компании «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора. Решение вступило в силу с 14 июля. Уже 18 июля заключили контракт с новой компанией.

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