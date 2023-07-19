«Мне немного проехать»: почему водители фур нарушают запрет на въезд в Волгоград

Водителям фур запрещен въезд в Волгоград в дневное время Фото: Эдуард Пальгунов

С 13 июля грузовым автомобилям запрещено въезжать в Волгоград в дневное время. Однако многие дальнобойщики продолжают ездить по Волгограду, игнорируя запрет. Уже было выписано более 140 протоколов о нарушении ПДД. Водителей фур ловят во время межведомственных рейдов. Один из таких 19 июля прошел на въезде в Волгоград на улице Исторической в Дзержинском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Дальнобойщики игнорируют запрещающие знаки, мотивируя, что им ехать недалеко Фото: Эдуард Пальгунов

Из-за жары асфальт в Волгограде буквально плавится. Чтобы снизить нагрузку на дороги города, администрация ввела запрет на проезд фур в дневное время. Большегрузам нельзя въезжать в Волгоград с 7.00 до 22.00 до 31 августа.

Фуры не прекращают поездки по Волгограду днем Фото: Эдуард Пальгунов

- Распоряжением департамента городского хозяйства администрации Волгограда года на территории Волгограда с 13 июля введено ограничение движения грузовых транспортных средств. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ГИБДД пресекаются действия водителей, которые нарушают установленный режим, - рассказал исполняющий обязанности начальника отдела безопасности дорожного движения комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Александр Юров.

На въездах в Волгоград проводятся рейды по выявлению водителей-нарушителей Фото: Эдуард Пальгунов

Тем не менее, водители фур игнорируют знак в виде грузового автомобиля в красном круге и не сворачивают на объездные дороги. С журналистами такие нарушители разговаривать отказываются. А на вопросы инспекторов ДПС отвечают, что их пункт назначения рядом с улицей Исторической, и интересуются, почему же нельзя проехать?

- Я еду на шоссе Авиаторов. Мне немного проехать, - сказал полицейским один из дальнобойщиков.

Во время рейда 19 июля за короткое время было остановлено не мало грузовиков Фото: Эдуард Пальгунов

Однако «мне тут рядом» - не повод для снисхождения. Водителям-нарушителям оформляется штраф, который составляет 500 рублей.

- Составляются административные материалы. Также водители отправляются на стоянку для ожидания времени, разрешенного для движения, - добавил Александр Юров.

Однако водители фур из других регионов все едут и едут по Волгограду в жару. И только межведомственные рейды с участием сотрудников Госавтоинспекции вынуждают их учитывать запреты и менять свои маршруты. Менее чем за час 19 июля инспекторы ГИБДД остановили порядка десяти фур.

Штраф составляет 500 рублей Фото: Эдуард Пальгунов

Кроме того, по всей Волгоградской области с 20 мая запретили проезд фурам с 10.00 до 22.00, если температура воздуха выше 32 градусов. За большегрузами по региону следят, в том числе, с помощью переносных комплексов весогабаритного контроля. На нарушителей за перевес могут составлять протоколы сотрудники государственного автодорожного надзора, причем не только на дальнобойщиков, но и на юридическое лицо, предпринимателя, собственника транспортного средства.

- Штрафные санкции за перевозки с нарушениями весогабаритных параметров составляют от 250 тысяч до 450 тысяч рублей. Остановку транспортных средств производят сотрудники южного УГАДН. Выставляются временные знаки 7.14, которые позволяют сотрудникам выполнять остановку. После этого проводится процесс взвешивания, передают акт, и мы привлекаем к ответственности, - подчеркнул заместитель начальника Управления южного межрегионального Ространснадзора Алексей Третьяков.

Специалисты напоминают, что проезд фур в жару в дневное время разрушает асфальт, создает колейность. А это опасно для всех участников дорожного движения.