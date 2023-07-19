Погиб от одного удара: под Волгоградом в драке убили 14-летнего подростка

Организована процессуальная проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области 14-летнего школьника убили во время уличной драки. Трагедия произошла в небольшом городе Суровикино 18 июля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры региона, подросток умер ан месте происшествия на глазах у очевидцев.

Трагедия произошла примерно в 20.45 часов на улице Орджоникидзе. Известно, что погибший мальчик поругался со старшим товарищем.

- В ходе ссоры последний ударил подростка в область грудной клетки. От полученной в результате удара травмы мальчик скончался на месте происшествия. По предварительным данным причиной смерти явилась тупая травма грудной клетки, - уточнили в прокуратуре региона.

В обстоятельствах убийства тщательно разбираются следователи. Выясняется, что же стало причиной конфликта. Юношу, который нанес смертельный удар, задержали. Его собираются взять под стражу, вскоре состоится суд об избрании меры пресечения. Прокуратура проверит законность этих действий. Также по данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка, которая находится на контроле надзорного ведомства.

В СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).