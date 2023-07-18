Волгоградская поликлиника показала, как проводится диспансеризация населения

Пациенты могут пройти в поликлинике полное обследование Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области продолжается плановая медицинская диспансеризация жителей. Благодаря эффективной работе врачей, высокотехнологического оборудования и своевременного обращения пациентов, специалисты стали гораздо чаще выявлять серьезные заболевания на раннем этапе и устранять их. О том, как проводится обычная и расширенная диспансеризация на своем примере показала ГУЗ «Клиническая поликлиника №28», где побывал корреспондент «КП-Волгоград».

Минуя регистратуру, записаться на прохождение медосмотра можно через сайт Госуслуг Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Первым шагом на пути к медицинскому осмотру становится запись на прохождение диспансеризацию. При чем, для этого не обязательно выстаивать длинные очереди в регистратуре (впрочем, их здесь тоже нет). Записаться заранее врачи советуют на сайте Госуслуг или же через телефон регистратуры.

После анкетирования, где пациенту выдают направления, начинается увлекательный квест под названием скриннинг, на который, скорее всего, придется уделить два дня.

- На первом этапе проходят общее лабораторное обследование. А именно – общий анализ крови, на глюкозу и холестерин, - поясняет врач клинической лаборатории диагностики ГУЗ «Клиническая поликлиника №28» Ильсия Маутова. - По результатам исследований делается заключение – здоров ли пациент или его причислять к определенной группе болеющих.

Весь алгоритм прохождения медобследования висит на стенах учреждения Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Помимо анализов крови, пациенту предстоит сделать флюорографию, ЭКГ, и врачей-специалистов. Те, кого мучают хронические болезни, должны проходить расширенное обследование. Оно также необходимо пациентам, ранее перенесшим коронавирусную инфекцию. В более тщательной проверке нуждаются те органы, которые пострадали во время болезни COVID-19.

КТ легких необходимо для тех, кто перенес пневмонию во время коронавируса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Если у человека при ковиде пострадали легкие, ему необходимо проверить их с помощью компьютерной томографии, которая доступна в нашей поликлинике. Если же пострадало сердце – нужно пройти ЭКГ, - пояснила главный врач ГУЗ «Клиническая поликлиника №28» Елена Титова. В рамках диспансеризации, пациенты посещают отделение онкологической диагностики. Специалисты достаточно часто выявляют онкологии на начальной стадии, когда человека еще можно спасти и оперировать.

- Наблюдается высокая заболеваемость раком толстого кишечника, развития которого мы предотвращали, и люди потом возвращались к своей привычной жизни, - начальник отдела медицинской профилактики ГУЗ «Клиническая поликлиника №28»Елена Прохватилова.

ЭКГ - обязательный пункт в медицинском обследовании Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Благодаря отличному оборудованию, врачи могут определять опасные болезни на ранних стадиях Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Если же полное обследование организма показало, что пациент здоров, остается только порадоваться за него. А если у обследуемого найдут какое-либо заболевание, участковый врач назначит углубленное исследование, чтобы уточнить диагноз и определить способы лечения.

Напомним, что ранее Облздрав сообщил о том, сколько жителей Волгоградской области прошли диспансеризацию. В 2023 году медосмотр прошли 900 тысяч человек. Всего за этот год проверить свое здоровье сможет 1,4 млн человек, а это 58,3% от общего числа жителей региона.