Ресурсы для IT-специалистов и разработчиков в числе востребованных у мигрантов сервисов в России – big data Tele2

Фото: Tele2

Тем самым компания проанализировала сегмент, который является одним из немногих оставшихся источников подключений SIM на стагнирующем рынке. В топ востребованных мигрантами ресурсов вошел Github – платформа размещения кода для управления версиями и совместной работы IT-специалистов находится на 92-м месте по количеству уникальных пользователей. Платформа для разработчиков игр Unity engine занимает 46-ю позицию. Исходя из количества сессий, наиболее активно иностранцы используют мобильный интернет для общения – 53%. При этом 34% активности приходится на потребление контента (видеостриминговые, геймерские и музыкальные сервисы и пр.), а 13% сессий связаны с различными сервисными приложениями и услугами.

В big data Tele2 проанализировали мигрантский сегмент для бизнес-задач, чтобы учитывать запросы этой аудитории при настройке сервисов, и пришли к интересному и неожиданному выводу. Среди востребованных у мигрантов ресурсов оказались Github и Unity engine – популярные у IT-специалистов и разработчиков игр площадки, что косвенно указывает на приток высококвалифицированных специалистов из-за границы.

В категории ресурсов для общения (53% сессий) по активности пользователей основную долю занимают мессенджеры – 63% сессий, 37% приходится на социальные сети, менее 1% – на сервисы для онлайн-знакомств. Внутри мессенджеров активность пользователей распределяется следующим образом: Telegram – 51%, WhatsApp – 32%, IMO – 10%, Viber – 2%, 5% приходится на мессенджеры Google, Microsoft Teams, Skype, Discord и Snapchat. При анализе активности внутри социальных сетей предпочтения распределены так: «ВКонтакте» – 50%, «Одноклассники» – 18%, 7% и 4% приходятся на социальные сети Meta, запрещенной на территории РФ, доля активности пользователей в «Дзен» занимает 4% от общего объема. Активность на дейтинговых площадках распределена так: Mamba – 73%, Loveplanet – 16%, Tinder – 11%.

Второй по популярности сегмент ресурсов охватывает взаимодействие с контентом (34%). На видеостриминговые платформы приходится 79% сессий (наиболее популярные Youtube, TikTok, BIGO и Twitch), 6% – на музыкальные сервисы, 5% – геймерские ресурсы, 4% – на облачные хранилища, 4% – сервисы для дизайнеров, разработки игр и IT. По 1% приходится на контент 18+ и онлайн-кинотеатры (топ-3: Ivi, Wink и Okko). Подавляющее большинство взаимодействия с музыкальными приложениями приходится на приложение Apple Music – 85%, 7% на «Яндекс.Музыку», 4% на «VK Музыку». Наиболее популярные облачные хранилища: «Яндекс.Диск» – 24%, Google Cloud Storage – 16%, One drive – 14%. С мобильных устройств пользователи активнее всего играют в Roblox (35% сессий), шутеры Battlegrounds (26%) и Call of Duty (2%). В сегменте сервисов для дизайна, работы с видеоконтентом, разработкой 89% активности связаны с платформой для создания игр Unity engine, 4% приходится на Github, 7% распределены между приложениями для монтажа видео и скачивания анимированных GIF.

Третья по популярности категория – сервисы и услуги, на нее приходится 13% сессий. Внутри категории 47% трафика занимают приложения для навигации, 22% – такси, 19% – банковские приложения и финансовые сервисы (внутри сегмента: 63% – приложения банков, 36% – оплаты со счета мобильного телефона, 1% – криптовалютные обменники), 12% – активность на маркетплейсах (топ-3: Avito, Amazon, Alibaba.com).

В исследовании рассматривались пользователи Tele2 из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Армении, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Туркменистана.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл»