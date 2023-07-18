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Недвижимость18 июля 2023 18:45

Отключения электроснабжения 19 июля ждут все районы в Волгограде

Отключат электричество в Волгограде 19 июля 2023 года частично во всех районах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ни убраться, ни сплит включить волгоградцы не смогут несколько часов.

Ни убраться, ни сплит включить волгоградцы не смогут несколько часов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за плановых ремонтных работ 19 июля 2023 года во всех восьми районах Волгограда пройдут отключения электроснабжения. Затронут они районы не целиком, а лишь отдельные улицы. Публикуем список адресов домов, где отключат электричество в эту среду по данным Россети Юг. Ни убраться, ни сплит включить в жару волгоградцы не смогут несколько часов.

На Тракторном 19.07.2023 с 9.00 до 12.00 обесточат небольшой жилой массив по адресам: ул. 95-й Гвардейской Дивизии, 2, 4, 6, 8.

В Краснооктябрьском районе отключат свет 19 июля 2023 с 13 до 17 часов в домах по адресам: ул. Долинная, 33-71, 33а и 32-68, ул. Земнухова, 2, ул. Камчатская, 1, 2, ул. Коммунаров, 37, ул. Магаданская, №37-51, 38-60, ул. Павелецкая, 1, 2, ул. Сормовская, 42-50, ул. Старобельская, 29-37, 30-40, ул. Тираспольская, 17-53, 34-37, 49а, ул. Тюленина, 1, 2, ул. Хользунова, 126-168, 128-144, 126/а, 128/1, 130/1, 132/1, 134/1, 136/1, 138/1, 140/1, 142/1, 107, 111, 117, 131б, ул. Хибинская, 2, пер. Хибинский, 3-11, 2-12, 14, 16, 1а, ул. Шевцовой, 1, 2, ул. Шепетовская, 39.

В Дзержинском электричества не будет с 8.00 до 17.00 на Ангарском: ул. Новосельская, 58-62, 23-65, ул. П. Осипенко, 52-58, 58а, 60-84, 81 ул. Узбекская, 39-91, 50-96.

В Центральном районе Волгограда 19 июля 2023 года света не будет с 9.00 до 17.00 на двух улицах: 13-й Гвардейской Дивизии, 13 и 13А, проспект Ленина, 29.

В Ворошиловском районе отключения с 9.00 до 12.00 затронут дома на ул. Гомельская, 7, ул. Зареченская, 365, ул. Череповецкая, 1А, 1Б.

В Советском районе отключения электричества в среду затронут дома на улицах: Алексеевская, 19 - 23, Докторская, 105-111, 109а, 104-118, 112а, Крепильная, 103-111, Логовская, 43, Монтерская, 124-132, 103-109, 106-108, Некрасова, 103-113, 110, Панфиловская, 3, 4, Сталеварная, 103-111, 102-116, 102а, Савёловская, 111, 102, 102а, 102б, Урюпинская, 1, Шахтерская, 102, 109, а также проспект Университетский, 54 - 58. Света не будет с 9 до 17 часов.

В Кировском среди коммунальных страдальцев без электричества 19 июля 2023 останутся с 9.00 до 13.00 жители улиц: Долгопрудная, 1-23, 42-18, Ильмовая, 21, 30, Кременская, 55а-79, 60-100, Ореховая, 2, 30, 36, Песчаная, 2, 24, 52-64, Рябиновая, 17-69, 12-54, Сенная, 1-17, Соленая, 6-18, 7-15, 17-26, Травяная, 1-25, 29-69, 2-6, 2а, 2б, Шаблиевская, 69-111, 44-84, Энергетиков, 2-46, Ясеневая, 21-63.

В Красноармейском в среду локальный блэкаут объявили с 12 до 17 часов на проспекте Героев Сталинграда в домах №16, 18, 20 и улице Удмуртской, №36, 38. С 9.00 до 14.00 вырубят электроэнергию в домах: ул. Костюшко, 90-112, ул. Ленинаканская, 93-109, 70-82, ул. Магистральная, 24-26, ул. Плеханова, 75-97, 178/33 и в СНТ Шлюзовик, 2-16, 3-7.

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