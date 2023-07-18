Отключения электроснабжения 19 июля ждут все районы в Волгограде

Ни убраться, ни сплит включить волгоградцы не смогут несколько часов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за плановых ремонтных работ 19 июля 2023 года во всех восьми районах Волгограда пройдут отключения электроснабжения. Затронут они районы не целиком, а лишь отдельные улицы. Публикуем список адресов домов, где отключат электричество в эту среду по данным Россети Юг. Ни убраться, ни сплит включить в жару волгоградцы не смогут несколько часов.

На Тракторном 19.07.2023 с 9.00 до 12.00 обесточат небольшой жилой массив по адресам: ул. 95-й Гвардейской Дивизии, 2, 4, 6, 8.

В Краснооктябрьском районе отключат свет 19 июля 2023 с 13 до 17 часов в домах по адресам: ул. Долинная, 33-71, 33а и 32-68, ул. Земнухова, 2, ул. Камчатская, 1, 2, ул. Коммунаров, 37, ул. Магаданская, №37-51, 38-60, ул. Павелецкая, 1, 2, ул. Сормовская, 42-50, ул. Старобельская, 29-37, 30-40, ул. Тираспольская, 17-53, 34-37, 49а, ул. Тюленина, 1, 2, ул. Хользунова, 126-168, 128-144, 126/а, 128/1, 130/1, 132/1, 134/1, 136/1, 138/1, 140/1, 142/1, 107, 111, 117, 131б, ул. Хибинская, 2, пер. Хибинский, 3-11, 2-12, 14, 16, 1а, ул. Шевцовой, 1, 2, ул. Шепетовская, 39.

В Дзержинском электричества не будет с 8.00 до 17.00 на Ангарском: ул. Новосельская, 58-62, 23-65, ул. П. Осипенко, 52-58, 58а, 60-84, 81 ул. Узбекская, 39-91, 50-96.

В Центральном районе Волгограда 19 июля 2023 года света не будет с 9.00 до 17.00 на двух улицах: 13-й Гвардейской Дивизии, 13 и 13А, проспект Ленина, 29.

В Ворошиловском районе отключения с 9.00 до 12.00 затронут дома на ул. Гомельская, 7, ул. Зареченская, 365, ул. Череповецкая, 1А, 1Б.

В Советском районе отключения электричества в среду затронут дома на улицах: Алексеевская, 19 - 23, Докторская, 105-111, 109а, 104-118, 112а, Крепильная, 103-111, Логовская, 43, Монтерская, 124-132, 103-109, 106-108, Некрасова, 103-113, 110, Панфиловская, 3, 4, Сталеварная, 103-111, 102-116, 102а, Савёловская, 111, 102, 102а, 102б, Урюпинская, 1, Шахтерская, 102, 109, а также проспект Университетский, 54 - 58. Света не будет с 9 до 17 часов.

В Кировском среди коммунальных страдальцев без электричества 19 июля 2023 останутся с 9.00 до 13.00 жители улиц: Долгопрудная, 1-23, 42-18, Ильмовая, 21, 30, Кременская, 55а-79, 60-100, Ореховая, 2, 30, 36, Песчаная, 2, 24, 52-64, Рябиновая, 17-69, 12-54, Сенная, 1-17, Соленая, 6-18, 7-15, 17-26, Травяная, 1-25, 29-69, 2-6, 2а, 2б, Шаблиевская, 69-111, 44-84, Энергетиков, 2-46, Ясеневая, 21-63.

В Красноармейском в среду локальный блэкаут объявили с 12 до 17 часов на проспекте Героев Сталинграда в домах №16, 18, 20 и улице Удмуртской, №36, 38. С 9.00 до 14.00 вырубят электроэнергию в домах: ул. Костюшко, 90-112, ул. Ленинаканская, 93-109, 70-82, ул. Магистральная, 24-26, ул. Плеханова, 75-97, 178/33 и в СНТ Шлюзовик, 2-16, 3-7.