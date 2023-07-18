В Волгограде сменился начальник полиции

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В волгоградской полиции вторую неделю продолжаются кадровые перестановки. 18 июля стало известно о смене начальника УМВД России по городу Волгоград. Начальником городской полиции стал полковник Максим Полухин. Информацию об этом сайту volgograd.kp.ru подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Приказом начальника Главного Управления на должность начальника городского Управления МВД назначен полковник полиции Максим Полухин, - отметили в Главке.

Ранее полицию Волгограда возглавлял полковник Дмитрий Возжаев, который занимал свою должность с апреля 2020 года. Он продолжит службу в другом регионе.

Максим Полухин до назначения был начальником службы собственной безопасности регионального Главка МВД. Ранее проходил службу в различных подразделениях полиции, в том числе на руководящих должностях.

Напомним, на прошлой неделе своих должностей лишились начальник областной Госавтоинспекции Александр Степанов и заместитель начальника УМВД по городу Волгограду Алексей Климов. Об увольнении двух полковников стало известно после того, как начальник регионального Главка МВД Дмитрий Вельможко организовал служебную проверку после покатушек певицы Анет Сай в полицейской машине. Поп-звезду довезли в служебном автомобиле с концерта на Центральной набережной до аэропорта с включенными мигалками. Певица выложила видео своей поездки, но затем ей пришлось удалить его и записать ролик с извинениями. При этом официального подтверждения того, что Александр Степанов и Алексей Климов лишились должностей после скандала с Анет Сай, не было.