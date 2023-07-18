Календарь матчей «Ротора» во Второй лиге 2023-2024: на первом этапе пройдут 18 туров

Фото: СК "Ротор"

В прошлые выходные у «Ротора» стартовал новый футбольный сезон. Волгоградская команда принимает участие в «золотой» группе дивизиона А Второй лиги. На первом этапе турнира «сине-голубым» предстоит провести 18 туров, которые пройдут с июля по ноябрь. Сайт volgograd.kp.ru публикует календарь «Ротора» во Второй лиге сезона 2023/2024 годов.

Стоит отметить, исполком Российского футбольного союза пока окончательно не утвердил календарь Второй лиги. Однако в расписании если и состоятся изменения, то минимальные.

Напомним, с нового сезона Вторая лига проводится по новому формату. На первом этапе в «золотой» группе дивизиона А определятся 6 лучших команд. Они, а также еще 4 лучшие команды из «серебряной» группы дивизиона Б весной разыграют 3 путевки в Первую лигу. Так что «Ротору» в ноябре необходимо быть не ниже шестого места, чтобы оставаться в борьбе за повышение в классе.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «РОТОРА» НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ СЕЗОНА

1-й тур. 16 июля, воскресенье.

«Муром» – «Ротор» – 1:1

2-й тур. 23 июля, воскресенье.

«Велес» (Москва) – «Ротор»

3-й тур. 30 июля, воскресенье.

«Ротор» - «Уфа». Начало в 18.00.

4-й тур. 6 августа, воскресенье.

«Иртыш» (Омск) – «Ротор»

5-й тур. 13 августа, воскресенье.

«Ротор» - «Краснодар-2»

6-й тур. 19 августа, суббота.

«Волга» (Ульяновск) – «Ротор»

7-й тур. 27 августа, воскресенье.

«Ротор» - «Динамо-Брянск»

8-й тур. 3 сентября, воскресенье.

«Спартак-Кострома» - «Ротор»

9-й тур. 9 сентября, суббота.

«Ротор» - «Чайка» (с. Песчанокопское)

10-й тур. 17 сентября, воскресенье.

«Ротор» - «Велес»

11-й тур. 23 сентября, суббота.

«Уфа» - «Ротор»

12-й тур. 1 октября, воскресенье.

«Ротор» - «Иртыш»

13-й тур. 8 октября, воскресенье.

«Краснодар-2» - «Ротор»

14-й тур. 15 октября, воскресенье.

«Ротор» - «Волга»

15-й тур. 22 октября, воскресенье.

«Динамо-Брянск» - «Ротор»

16-й тур. 29 октября, воскресенье.

«Ротор» - «Спартак-Кострома»

17-й тур. 5 ноября, воскресенье.

«Чайка» - «Ротор»

18-й тур. 12 ноября, воскресенье.

«Ротор» - «Муром»