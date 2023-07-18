В Сурском сквере в центре Волгограда установили чашу будущего фонтана

У фонтана будет подсветка. Фото: Юлия Данильченко

В Сурском сквере с утра до ночи кипят работы: популярный парк, который долгое время не видел ремонта, активно благоустраивают. По графику объект сдадут до конца года, но подрядчик работает не покладая рук. Возможно, для горожан сквер откроется раньше. «КП-Волгоград» побывала на стройке.

В сквере будет красивое покрытие на пешеходных зонах. Фото: Юлия Данильченко

Еще весной сквер отгородили высоким забором - пешеходы вынуждены ходить вдоль прямо по проезжей части. Но многие готовы потерпеть неудобства ради конечного результата - по проекту там будет много зелени, парковая мебель, поливочная система, камеры видеонаблюдения, фонтан, детская площадка для детсадовцев и скульптурная композиция. Главное украшение Сурского сквера уже готово. Скульптор Сергей Щербаков отлил из бронзы фигуры архитектора, начальника стройки и рабочего, которые заняты обсуждением генплана города.

На сегодняшний день рабочие монтируют пешеходные зоны. Частично тротуары уже уложены вдоль улицы 10-й НКВД и Краснознаменской. Также новое покрытие появится на Мира.

Рабочие готовят основание для тротуаров. Фото: Юлия Данильченко

- Проводятся работы по укладке и мощению плитки, завершены работы по установке бордюра. Завозится плодородный грунт для газона, - рассказал заместитель главы администрации Центрального района Алексей Конопоткин.

Площадь газона займет порядка четырех тысяч квадратных метров. Напомним, массовая вырубка старых деревьев очень обеспокоила горожан - люди переживали, где прятаться от летнего зноя? Но в сквере решили высадить порядка 300 деревьев и кустарников. Треть уже приживаются в новой среде, которую постарались сделать максимально благоприятной. Подрядчик уже установил чашу под будущий фонтан. Он будет создавать дополнительную прохладу.

Работы кипят с утра до ночи. Фото: Юлия Данильченко

- Для детей из детского сада установят безопасную площадку, - уточнил замглавы администрации. Также будут установлены малые архитектурные формы, освещение. Ход работы контролирует мэр Волгограда. Думаем, в августе все завершим.

- Фонтан будет состоять из нескольких композиций: сам фонтан с подсветкой и переливной чашей, сзади будет установлена скульптура. Очень красивая. Все будет прямо по центру сквера, - резюмировал Алексей Конопоткин.

Рядом со сквером находятся жилые дома, ДЮЦ, женская консультация, торговый центр. Рядом же реконструируют кинотеатр «Родина», цирк и Комсомольский сад. В ближайшем будущем эта часть центра заметно преобразится.