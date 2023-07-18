В Волгограде заменят эскалаторы на двух станциях метротрама

До этого эскалаторы успели заменить только на станции "Пионерской". Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в ходе обновления инфраструктуры скоростного трамвая заменят эскалаторы на двух станциях метротрама. Новые подъемники появятся на станциях «Комсомольская» и «Площадь Ленина» в 2023 году, сообщили в мэрии. О том, как будет проходить модернизация, директор АО «Электротранспорт плюс» Антон Баранов рассказал мэру Владимиру Марченко на совещании в «подземке».

- Инвестор уже заключил договор на проектирование и изготовление четырех эскалаторов, - сообщили в городской администрации.

Прежние эскалаторы работали в волгоградском метротраме почти 40 лет, с момента пуска линии СТ в 1984 году. Правда, в последние годы они практически не работали. С ремонтом возникли проблемы, так как завод-изготовитель закрылся. Приобрести необходимые детали было негде - аналогов больше никто в мире не выпускает. До этого перед чемпионатом мира по футболу 2018 года обновили подъемники лишь на одной из трех старых станций подземки - «Пионерской».

Теперь инвестор в рамках концессии заменит четыре неработающих эскалатора. По словам Антона Баранова, новые подъемники будут современными, без проблем проехать на скоростном смогут даже маломобильные группы населения. В том числе мамы с колясками.

Пока же линию скоростного трамвая остановили до осени. На участке от «Баррикад» до «39-й Гвардейской» меняют рельсы и шпалы. В подземке метротрама тем временем чистят со спецсредствами от 40-летней грязи мраморные стены, колонны и лестницы. Также от патины, потемнений и ржавчины избавляют металлические элементы декоративного оформления пассажирских платформ. Готовятся инвесторы и к закупке новых трамваев. В 2024 году на линии выйдут 62 вагона. 50 трамваев будут односекционными, 12 - трехсекционными.