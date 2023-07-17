Эксперты отметили: объём пенсионных резервов рыночных клиентов – компаний СМБ вырос на четверть

Объём сформированных на их счетах пенсионных резервов вырос на 26% по сравнению с 2021 годом и превысил 365 млн рублей.

При этом мужчины чаще женщин становятся участниками корпоративных пенсионных программ (КПП) – 57% против 43% женщин. Однако все сотрудники в среднем вступают в КПП после достижения 50 лет. Средняя сумма взносов в год в пользу мужчин на 21% больше, чем в пользу женщин, и составляет 25,8 тыс. рублей, а средняя сумма на их счётах на 22% выше и достигает 137 тыс. рублей.

«Клиенты, занятые в сегменте малого и среднего предпринимательства, начинают чаще интересоваться корпоративными пенсионными программами: Это связано прежде всего с повышением информированности сотрудников о таких программах и ростом их финансовой грамотности. Из-за экономических пертурбаций в прошлом году люди стали активнее искать способы сформировать финансовую подушку на будущее после окончания трудовой деятельности, и наш фонд готов обеспечить им стабильную доходность и безопасность их накоплений», – отмечает Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.