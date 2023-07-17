Турнир по пляжному волейболу - корпоративные соревнования для сильнейших духом

Фото: Эльмира КИМ
Лето прекрасная пора. Погода у нас стоит самая располагающая к отдыху на пляже, купаниям , и без летних любительских видов спорта отдых будет не полноценным.
22 июля 2023 года на пляже в хуторе Бобры состоится турнир по корпоративному пляжному волейболу на кубок «Комсомольской правды».
Приходите, болейте за команды, заряжайтесь спортивным азартом! А хорошее настроение гарантировано!
Команды участники: ООО «ПФ «Аксиос», «Титан-Баррикады», «Ростелеком», ГУ МЧС России по Волгоградской области
Организаторы мероприятия: газета«Комсомольская правда» .
Мы вас ждем!
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