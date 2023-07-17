Ветер утихнет, ночью прохладно: какая будет погода в Волгограде во второй половине июля 2023

Температура еще поднимется до +33 градусов, но невыносимой жары синоптики уже не прогнозируют. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во второй половине июля в Волгограде и области сохранится неустойчивая погода. Но адской жары и ураганного ветра, которые донимали жителей региона в начале месяца, синоптики уже не прогнозируют. Какая будет погода в конце июля 2023 в Волгограде, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

АДСКОЙ ЖАРЫ НЕ БУДЕТ

- В отдельные дни будут идти дожди. Дневные температуры в Волгограде и области во второй половине июля будут колебаться в пределах 25-30 градусов выше нуля. В среду, 19 июля 2023 года, в регионе ожидается прохождение очередного атмосферного фронта, но он не будет таким интенсивным, как тот, что пронесся по области в конце прошлой недели, - рассказала Наталья Алатырцева. - Могут быть грозы, шквалистое усиление ветра. Ночные температуры немного понизятся – до 14-19 градусов. По северу Волгоградской области - до 9 градусов тепла.

Ветер будет потише, но все же не штиль – 10-15 метров в секунду. При грозах он может усиливаться до 15-20 метров в секунду.

Так что конец июля принесет довольно ровную погоду. 25-30 градусов днем - для волгоградцев почти прохлада. Хотя в отдельные дни по востоку и югу области температура все же поднимется до плюс 33. Волгоград входит в эту зону. Однако такого невыносимого зноя, что стоял в области четыре дня в начале июля 2023 года, синоптики уже не прогнозируют.

Максимальную температуру по области в этом месяце зафиксировали в Эльтоне – плюс 41,4 градуса. Жарко было в Палласовке, 40 градусов показывали термометры в Иловле. В самом Волгограде тоже стояло пекло, но до этой отметки температура не дошла.

ЧТО НАТВОРИЛА НЕПОГОДА

Напомним, север и запад Волгоградской области заливало. Прошедший в ночь с 14 на 15 июля циклон вылил на регион практически месячную норму осадков. На метеостанциях фиксировали от 15 до 35 миллиметров. Штормовой ветер валил деревья и обрывал провода.

В Волгограде упавшее сухое дерево придавило и покалечило 14-летнего подростка в Жилгородке. ЧП случилось в минувшую пятницу на улице 51-й Гвардейской Дивизии. В тот момент подросток с матерью был на «Казачьем рынке». Мальчик получил закрытый перелом левой ноги, сейчас он в больнице. Теперь прокуратура даст правовую оценку действиям местной администрации и УК, которые должны следить за зелеными насаждениями и благоустройством, а также вовремя рубить аварийные деревья.

Еще один прохожий стал жертвой упавшей на него доски. Во время сильного ветра на голову 50-летнего волгоградца обрушился лист фанеры с недостроенной гостиницы на Предмостной площади. Мужчина спускался по лестнице в пойму реки Царицы из сквера Пушкина. Он получил тяжелую травму головы и позже скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В субботу огромные ветки вязов рухнули на Renault Sandero и Toyota Land Cruiser, припаркованные во дворе на улице Ленина в Волгограде. В Калачевском, Городищенском и Светлоярском районах люди остались без света из-за порывов ветра до 28 метров в секунду, обрушившихся на линии электропередач. А трассу «Волгоград – Котельниково - Сальск» накрыла песчаная буря, снизив видимость почти до нуля.