Волгоградская область реализует мегапроекты в НОЦ для достижения лидерства в области технологий

Возможности и задачи ученых обсудили на Форуме будущих технологий. Фото: ФБТ

Чтобы молодые ученые могли создать прорывные технологии и инновации, и обеспечить технологический суверенитет России, в стране в рамках Десятилетия науки и технологий и под эгидой нацпроекта «Наука и университеты» создают целую сеть научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Один из 15 таких центров, объединяющий разработчиков, производителей и заказчиков, действует в Волгоградской области. Возможности проектов российских ученых и международное сотрудничество в современных реалиях обсудили на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир».

На панельной сессии «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?» спикеры отметили, что как такового, полного технологического суверенитета на сегодня нет ни у одной страны в мире. Задача нашей страны – выстроить свое технологическое пространство за 10-15 лет.

- Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например, в области кибербезопасности и проекты «Росатома». Кроме того, нужны задачи, которые уходят за горизонт и становятся целью жизни нескольких поколений, - отметил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор МГИМО МИД России Андрей Безруков.

Участники дискуссии пришли к выводу, что для решения задач ученым разных стран нужны мобильность и обмен опытом, солидарность и доверие вне зависимости от политики. По мнению помощника президента РФ Андрея Фурсенко, технологический суверенитет - это точно не полная самодостаточность, многие вопросы решают человеческие отношения.

При этом заниматься всем и сразу невозможно, хотя с финансированием проблем нет. Российским ученым необходимо создать прорывную научную среду и выстроить систему приоритетов, чтобы создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться.