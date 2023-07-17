900 тысяч жителей Волгоградской области прошли диспансеризацию

Забота о своем здоровье - одна из важных задач каждого человека. Фото: Анастасия Осипова

Здоровье - это самое главное, что есть у человека. От него зависит, насколько гармоничной и полной будет жизнь. Для жителей Волгоградской области созданы все условия, чтобы заботиться о состоянии своего здоровья. 17 июля на оперативном совещании губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в 2023 году бесплатные профилактические осмотры и плановая диспансеризация доступны для 1,4 млн волгоградцев. Это 58% от общего числа жителей региона.

- Дополнительные возможности для профилактических медицинских осмотров и диспансеризации имеют люди старшего поколения, люди с хроническими заболеваниями, люди, перенесшие коронавирусную инфекцию и ряд других категорий жителей. Работа организована и проводится во всех муниципальных образованиях Волгоградской области, - уточнил Андрей Бочаров.

К слову, волгоградцы ответственно подходят к вопросу своего здоровья. С начала этого года услугой воспользовались порядка 900 тысяч жителей. Пациенты сдают анализы, проходят обследования, имеют возможность избежать развития серьезных заболеваний, таких, как онкология.

Губернатор поставил задачи - повысить качество оказания медицинских услуг, которые реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Важно донести информацию о бесплатной диспансеризации до жителей самых отдаленных сел, которые, зачастую не имеют возможность лишний раз попасть в медучреждение. Специально для них организуют транспорт, заранее согласовав доставку пациентов с поликлиниками и больницами.

Благодаря таким условиям, планируют повысить число людей, прошедших профосмотры. Чтобы справиться с большим потоком пациентов, решили привлечь волонтеров, добровольцев, прежде всего, волонтеров-медиков. В большие предприятия и организации врачи приедут сами.

В итоге к концу года пройти диспансеризацию должны минимум 67,9% населения Волгоградской области.