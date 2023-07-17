Три человека умерли от ботулизма в Волгоградской области за полгода

Вяленая рыба чаще всего становится причиной заражения ботулизмом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первое полугодие 2023-го в Волгоградской области три человека умерли от ботулизма, всего в регионе опасное заболевание подхватили 16 человек. Чаще всего причиной заражения становится любовь к вяленой рыбе домашнего приготовления, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ботулизм – опасное токсико-инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Заразиться им можно, поев продукты, содержащие токсин Clostridium botulinum. Если поздно обратиться к врачу, это грозит летальным исходом. Процент смертей довольно велик.

Возбудители или споры ботулизма в природе встречаются часто - в воде, в почве. Палочку не убивает даже кипячение в течение 2-5 часов. При этом кипяток может разрушить токсин, если он образовался в консервах. Активируется зараза только при отсутствии доступа кислорода. Поэтому часто ботулизм подхватывают после употребления в пищу домашних консервов, солений и копчений, а также вяленой рыбы, в которую не проникает воздух. На вид и вкус продукты остаются нормальными, их не отличить.

Как защититься от ботулизма: советы врачей

1. Не покупайте домашние консервы в герметично закупоренных банках, копченые окорока у случайных людей на рынках и стихийных точках.

2. Рыбу также не берите у непонятных продавцов. Чаще всего ботулизм может встречаться в толстолобике и других обитающих в придонных слоях видах. При неправильной обработке споры из кишечника рыбы легко проникают в толщу мышц.

3. Не консервируйте сами дома грибы, мясо, рыбу, морковь, свеклу, портулак и укроп. Именно эти продукты сложней всего отмыть от мелких частичек земли и спор возбудителей ботулизма, которые могут в них находиться. Все с признаками порчи – на выброс.

4. Когда готовите рыбу, мойте ее тщательно, выпотрошите и удалите все внутренности.

6. При приготовлении не уменьшайте время тепловой обработки, количество соли и уксуса.

7. Если банка с консервацией вздулась – выбрасывайте.

8. Детям домашние консервы давайте только после предварительной тепловой обработки.

9. Если, поев консервы или вяленую рыбу, вы почувствовали себя плохо, сразу идите к врачу. Продукт, если остался, а также банку не выбрасывайте. Исследование в лаборатории поможет быстрее поставить диагноз.