В Волгограде 4 района останутся без света 17 июля

Жителям Ворошиловского, Кировского, Центрального и Советского района придется временно потерпеть неудобства Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Для некоторых жителей Волгограда новая рабочая неделя начнется с отключений света. Прекращение подачи электроэнергии 17 июля ожидается в четырех районах Волгограда – в Ворошиловском, Кировском, Советском и Центральном. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Россети-Юг.

Меньше всего пострадают жители центра. Здесь с 9.00 до 17.00 обесточат дом №12 на улице Пушкина и дом №10 на улице Мира.

В разы меньше повезло волгоградцам, проживающим в Ворошиловском районе. С 8 утра и до 17.00 без электричества останутся жители домов №№78, 76а, 82а, 86-96, 102, 104, 112, 114-128 на улице Ужгородской, а с часу дня до 17.00 обесточат дом №11 на улице Академической. Кроме того, без света окажутся два СНТ – «Спартак» и «Прогресс».

А вот в Советском районе Волгограда 17 июля без света останутся не только многоквартирные дома и поселки, но и общежитие по адресу улица Тормосиновская, 12. С 9.00 до 17.00 обесточат дома по адресам: ул.Тормосиновская, 9-24; ул. Логовская, 8, 10/1, 10/2, 12; ул. Алексеевская, 2, 1/5-1/7.

Больше всего не повезло жителям Кировского района Волгограда. Здесь без электричества администрация района по адресу ул.Кирова, 106а, Котельная №7 на той же самой улице и школа-интернат №10, которая находится на улице Курчатова. Также отключения ждут волгоградцев, проиживающих по адресу:

- ул. Абганеровская, 4-30;

- переулок Ковыльный, 4-11;

- ул.Чехова, 2-12;

- ул. Лавровая, 37,49;

- ул. Офицерская, 1а-38;

- ул. Забайкальская, 1а-40;

- переулок Войкова, 6а;

- ул. Капустная Балка, 2, 3.