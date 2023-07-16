5 районов Волгограда с 17 июля останутся без горячей воды

Горячей воды не будет от 2 до 10 дней Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Жителям сразу пяти районов Волгограда придется запастись тазиками, кастрюлями и терпением, поскольку грядут массовые отключения горячей воды с 17 июля. Под удар попадают волгоградцы, проживающие в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Советском и Красноармейском районах города героя. Сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на «Концессии теплоснабжения» публикует адреса, в которых на несколько дней отключат ресурс.

В самом северном районе города-героя с 17 по 19 июля 2023 года горячую воду отключат по адресам:

- ул. Дзержинского, 3-36, 51а

- ул. Жолудева, 2-8, 9а, 11а, 15а, 12-20, 36, 38

- ул. Дегтярева, 1, 4-11, 17, 21, 23, 33-37, 51

- ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

- ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11

- пр. Ленина, 197-213, 225, 227

- ул. Ополченская, 5-11, 12, 20, 44, 69

- ул. Д.Бедного, 2а

- ул. Борьбы, 1-7, 9, 11-13, 19

- ул. 95-я Гвардейская, 1- 8, 10

- ул. Быкова, 4а

- ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24

- ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

- ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

- ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

- ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

- ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10

- ул. Луговского, 1-7, 9, 11

- ул. Андреева, 13

- ул. Атласова, 16

- ул. Загорская, 1, 3, 5-8, 10, 13а

- ул. С. Щедрина, 1, 5, 7

С 17 по 19 июля без горячей воды останутся жители Краснооктябрского района, проживающие по адресам: улица Ватутина, 8-14; Тарифная, 21-31; Курильская, 5-9

Десять дней придется подогревать воду в кастрюлях жильцам домов в Центральном районе города-героя. С 17 по 27 июля воду отключат по следующим адресам:

- ул. Рокоссовского, 24, 26, 28

- ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а

- ул. Голубинская, 8

- ул. Новороссийская, 5, 11

- ул. Кубанская, 17

Не повезет и волгоградцам, проживающим в Советском районе города-героя. Здесь с 17 по 19 июля 2023 года горячую воду отключат по адресам:

- ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1

- ул. Родниковая, 14, 16, 18

- ул. Богданова, 1/1-1/3, 25, 28, 30

- пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

- ул. Ак. Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

- ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

- ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

- ул. Славская, 3, 10, 12

- ул. Полухина, 2/1, 2/2

- ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

- ул. Тормосиновская, 12

- ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20

- ул. Петровская, 9

- ул. Калининградская, 2 а, 21

- ул. Краснопресненская, 3

- пер. Удмуртский, 2

Массовые отключения подачи ресурса грядут и в самом южном районе города. С 18 по 20 июля в Красноармейском районе горячую воду отключат:

- ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34

- б-р Энгельса, 1-4а, 8-11, 14-19, 22-23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31-37

- ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22

- пр. Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40-42, 44, 44а, 45, 47- 50, 52, 54, 56, 60, 62

- ул. Тельмана, 14, 19

- ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а

- ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

- ул. Доценко, 35а

Полный список отключений воды в июле читайте здесь.