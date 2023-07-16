Мизулина пообещала приехать в Волгоград после требования молодежи возвести скейт-площадку

Спортсмены поблагодарили Екатерину Мизулину. ФОТО: стоп-кадр видео из телеграм-канала Екатерины Мизулиной

Член Общественной палаты РФ с 2020 года, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала волгоградской молодежи посетить город-герой. Обратную связь с неравнодушными молодыми активистами-спортсменами общественница смогла установить после того, как волгоградцы обратились к властям города с просьбой организовать полноценный скейт-парк. «КП-Волгоград» узнал, оправдались ли надежды волгоградской молодежи.

25 июня 2023 года в соцсетях появилась видео, на котором десятки молодых скейтеров собрались на набережной Волгограда и обратились к главе Волгограда и губернатору Волгоградской области с просьбой организовать полноценный скейт-парк в городе-герое.

— Волгоград — единственный город-миллионник без бетонного скейт-парка. Мы просим вас построить крытые и открытые площадки для занятия скейтбордингом, - говорит на видео один из представителей молодежи. - Мы хотим доказать, что Волгоград — не умирающий город, а лучший город для молодежи.

Однако это обращение дошло не только до глав региона и областной столицы, но и до главы Лиги безопасного интернета. Екатерина Мизулина публично переадресовала пожелания ребят главе Волгограда Владимиру Марченко и губернатору Андрею Бочарову.

Позже в адрес неравнодушной молодежи поступило официальное обращение, что строительство скейт-парка запланировано на одном из склонов поймы реки Царица. Его благоустройство пообещали благоустроить в ближайшие годы. Такой ответ властей порадовал и скейтеров, и Екатерину Мизулину, которая поблагодарила за поддержку губернатора региона и даже обещала приехать в Волгоград.

- Благодарю губернатора Волгоградской области за поддержку инициативы молодежи. Мой дедушка - участник Сталинградской битвы. Но я никогда не была в Волгограде, - призналась глава Лиги безопасного интернета в своем телеграм-канале. - Очень хочу посетить Мамаев курган. Обязательно к вам приеду. Спасибо за добрые слова, работаем.

В новом видео волгоградцы также поблагодарили Екатерину Мизулину и сообщили, что им действительно пообещали новую скейт-площадку, но только на открытом воздухе. Сами же спортсмены считают, что рациональнее было бы построить крытое пространство. Активисты уверены, что вместе с главой Лиги безопасного интернета им удастся убедить губернатора Волгоградской области о необходимости строительства такого скейт-комплекса.