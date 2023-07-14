Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: Замечательно, что возрождается водно-моторный спорт в регионе

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Крупные спортивные соревнования стартовали в Липецке. Сегодня в столице региона состоялось открытие Кубка России по водно-моторному спорту. Кроме того, будет разыгран Кубок губернатора Липецкой области.

На соревнования приехали участники из 17 российских регионов. Их приветствовал руководитель региона Игорь Артамонов. Он отметил, что турнир такого уровня имеет большое значение для области. Подобных водно-моторных состязаний в Липецке не было около 30 лет.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Замечательно, что возвращаются такие традиции, возрождается водно-моторный спорт в регионе. Надеюсь, что Липецк, ставший в этом году беговой столицей России, сможет претендовать на лидерство и в других видах спорта, для проведения которых мы будем создавать все условия», – сказал губернатор.

Гоночная трасса спланирована в акватории реки Воронеж. Наблюдать за соревнованиями можно с набережной. Турнир продлится три дня. Имена победителей назовут 16 июля.