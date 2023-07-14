В больнице Палласовского района открылось обновленное детское отделение

Фото: Ирина СИМОНОВА

Работы проведены в рамках региональной программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта «Здравоохранение». В церемонии открытия обновленного лечебного учреждения вместе с жителями района принимали участие председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин и руководители регионального здравоохранения.

«Сегодня очень большое и значимое событие – после масштабного ремонта открылось замечательное педиатрическое отделение, теперь здесь юные жители Палласовского района смогут получать качественную медицинскую помощь в максимально комфортных условиях, – подчеркнул спикер регпарламента Александр Блошкин. – Это часть системной работы по модернизации здравоохранения Волгоградской области, которая проводится последние девять лет по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Действующие лечебные учреждения приводятся в порядок, приобретается современное оборудование, строятся новые объекты здравоохранения. Причем преобразования происходят не только в крупных городах, но и в сельских поселениях. Состояние медицины – важнейшая составляющая, которая во многом определяет качество жизни людей».

В здании детского стационара Палласовской ЦРБ были заменены кровля, системы водоснабжения, отопления, электрика, окна и двери. Утеплен и отремонтирован фасад, обновлена входная группа. Во всех детских палатах и других помещениях проведен ремонт потолков, стен и полов, полностью заменена мебель. Работы выполнены с использованием надежных и безопасных материалов. Благодаря реконструкции в отделении появился оборудованный кабинет неотложной помощи. Продолжается благоустройство прилегающей территории.

«Ремонт проводился по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», который предоставил дополнительные возможности для формирования в Волгоградской области современной, прежде всего, ориентированной на пациентов, медицинской системы, – отметила председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране здоровья Наталья Семёнова. – Детское отделение соответствует всем современным требованиям по лечению маленьких пациентов и условия, которые созданы здесь сегодня, позволят им быстрее выздоравливать. Развитие детской медицины является одним из приоритетных и самых чувствительных направлений этого нацпроекта».

Как уточнил глава Облздрава Анатолий Себелев, в рамках региональной программы и национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году ремонты идут в 20 детских поликлиниках, профильных подразделениях, стационарных педиатрических отделениях. Заключен контракт на возведение новой шестиэтажной детской поликлиники в Волжском. Для профильных медучреждений приобретут новые наркозные аппараты, ИВЛ, следящую аппаратуру, в том числе для транспортировки новорожденных. Также предстоит закупить два современных мобильных комплекса для проведения медосмотров детей.

Серьезное обновление лечебных учреждений происходит в последнее время и на территории Палласовского района: завершена модернизация четырехэтажной поликлиники, установлена современная медтехника, в том числе два аппарата УЗИ, два цифровых рентгена, флюорограф и КТ-аппарат. В июне этого года Палласовская ЦРБ получила передвижной медицинский комплекс, оснащенный флюорографической и маммографической установками. Это оборудование позволяет своевременно производить диагностические мероприятия и профилактические осмотры.

«Качественная современная медицина становится доступной для жителей даже самых отдаленных поселений, – рассказал глава Палласовского муниципального района Вячеслав Толмачёв. – В нашей степной глубинке открываются новые фельдшерско-акушерские пункты и отделения общей врачебной практики. Получая квалифицированную медицинскую помощь, люди чувствуют заботу о себе, видят, что о них не забыли».

Напомним, в 2023 году было открыто отделение врача общей практики в хуторе Прудентов Палласовского района, здесь получают медицинскую помощь 1,2 тысячи жителей этого и близлежащих поселений. Еще одно такое, возведенное по типовому проекту, подразделение появится в поселке Красный Октябрь, работы стартовали в текущем году.