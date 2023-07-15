За день до старта сезона: какие футболисты перешли в «Ротор»

Фото: СК "Ротор"

У «Ротора» 16 июля начнется новый сезон. Волгоградская команда примет участие в группе «золото» дивизиона А Второй лиги. В воскресенье «сине-голубые» на выезде сыграют с «Муромом». Подготовка к первенству осталась позади, за время сборов «Ротор» пополнился десятью новыми футболистами. Сайт volgograd.kp.ru рассказывает о новичках волгоградской команды.

Ранее мы уже сообщали о шести новобранцах «Ротора», которыми стали защитники Алексей Шумских, Кирилл Донцов, полузащитники Иван Пяткин, Илья Воробьев, нападающие Рашид Магомедов, Даниил Арсентьев. За последнюю неделю волгоградский клуб подписал контракты с еще четырьмя новыми футболистами.

На правах аренды из «Урала» в «Ротор» перебрался хавбек Рамазан Гаджимурадов. 25-летний футболист проведет в волгоградской команде сезон. Полузащитник родился в Хасавюрте, в юном возрасте переехал в Москву, где занимался футболом в «Трудовых резервах» и ФШМ. Играл в «Велесе» и хабаровском СКА. В 2021 году стал игроком «Урала», за который провел 45 матчей в РПЛ, забив 4 мяча. Весеннюю часть прошлого сезона Гаджимурадов отыграл в аренде в махачкалинском «Динамо», на его счету 10 матчей.

Рамазан Гаджимурадов со спортивным директором клуба Андреем Дуровым. Фото: СК "Ротор".

Пополнил «Ротор» опытный защитник Алексей Никитин. 31-летний футболист заключил контракт с клубом на один год с возможностью продления еще на один сезон. Никитин родился в Москве, является воспитанником ЦСКА, но за основную команду «армейцев» так и не сыграл. Он защищал цвета «Енисея», «Амкара», «Уфы», «Химок». В «Ротор» Алексей, который ранее играл под руководством Алексея Стукалова в «Уфе», перебрался из боснийского клуба «Тузла Сити». У футболиста в активе 16 матчей за молодежную сборную России.

Алексей Никитин подписал контракт на сезон с возможностью продления. Фото: СК "Ротор".

Еще один новобранцем «сине-голубых» стал Даниил Камлашев. 20-летний полузащитник закончил ДЮСШ «Строгино», играл за «Химки» и ульяновскую «Волгу». С волгоградским клубом игрок подписал соглашение на 2 года.

Даниил Камлашев заключил с клубом соглашение на 2 сезона. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» заполучил летом и вратаря, заключив контракт с Вадимом Аверкиев. 26-летний голкипер перебрался из «Чайки». Уроженец города Ливны Орловской области в 11 лет оказался в академии московского «Спартака». Дважды побеждал с «красно-белыми» в молодежном первенстве, участвовал в юношеской лиге УЕФА. На взрослом уровне выступал за московский «Арарат», подольский «Витязь», «Махачкалу», «Чайки». Весну провел в аренде в «Черноморце». В первой половине прошлого сезона Второй лиги Аверкиев сыграл в 12 матчах без пропущенных мячей – это лучший показатель в турнире.

Фото: СК "Ротор".

Не исключено, что «Ротор» не ограничится десятью новыми футболистами. Несмотря на старт сезона, период дозаявок новичков завершится в сентябре.

- Селекция на этом, конечно, не заканчивается, поиск футболистов идет постоянно. Если будут найдены игроки, удовлетворяющие всем нашим требованиям и на те позиции, что хочет главный тренер, то конечно же, мы будем вести переговоры о переходе в «Ротор», - приводит слова спортивного директора клуба Андрея Дурова пресс-служба «сине-голубых».

Напомним, коллектив Алексея Стукалова летом провел 2 сбора в Крымске и Минске.