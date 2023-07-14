«Я это так не оставлю, все только начинается»: облсуд смягчил приговор убившему риелтора Мелконяну за боевые заслуги

Мелконяну смягчили приговор. Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

14 июля в Волгоградском областном суде убийце риелтора из-за ссоры в родительском чате Арсену Мелконяну смягчили приговор - вместо 11 лет колонии строгого режима он получил 8,5 лет тюрьмы. Смягчили приговоры и другим участникам скандального судебного процесса.

Перед приговором в рамках апелляции состоялись прения сторон по скандальному делу с вынесением вердикта. Отметим, что осужденные Арсен Мелконян, Арман Смбатян и Анна Мелконян вновь пытались доказать, что невиновны в смерти риелтора Романа Гребенюка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона, после выступления виновных коллегия судей удалилась в совещательную комнату.

«Я это так не оставлю»

В зале заседаний Мелконян воспользовался случаем и выступил в очередной «яркой» речью.

- Я за свою семью, за свою родню, за свою Родину зайду куда угодно, только в церковь не зайду. Я хочу, чтобы суд учел тот факт, что меня никто не подстрекал. То, что прокуратура утверждает, что я наносил удары - я до сих пор так говорю. Я не лицемер и готов отвечать за свои поступки. Я нанес семь ударов, но в конце оказалось, что только один дошел до цели. И после того, как человек упал, я его больше не трогал. В это время Смбатян находился на улице, - кричал Мелконян. - Всем все прекрасно ясно. Я скажу: мою невиновную сестру по беспределу посадили. Даю слово - я это так не оставлю, все только начинается!

Затем слово взяла сестра осужденного Анна Мелконян.

- Романа Гребенюка не вернуть, к огромному сожалению. Это очень большая трагедия для его дочери, родителей и сестры. О чем я неоднократно беседовала с потерпевшей стороной, приносила глубочайшие соболезнования. Мы как цивилизованные люди, - начала свое выступление Анна Мелконян.

Но, по словам женщины, она прекратила общение с потерпевшей стороной после якобы угроз. Рассказывая об этом, Мелконян разрыдалась.

- Я прошу учесть тот факт, что из-за этого беспредела, ложной информации страдают двое моих детей. Мои дети растут беспризорниками, это неправильно! Прошу учесть мои характеристики. Мы нормальные люди, законопослушные люди.

Свою речь Анна Мелконян закончила фразой:

- Мой брат - герой, он не преступник! Да, так получилось, ушел из жизни человек. Но я прошу суд вынести законное решение. Отменить приговор и вынести в отношении меня оправдательный приговор.

Напомним, недавно на Мелконяна возбудили еще одного уголовное дело. Несмотря на назначенный судом приговор, он оказался на свободе, а затем угрожал убить судью, жену и дочь.

Всем троим смягчили приговоры

Судьи решили смягчить приговоры всем троим. Мелконяну сразу на 3,5 года.

- Исключен из осуждения квалифицирующий признак - группой лиц по предварительному сговору. Признаны в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Мелконяну Арсену участие в СВО, наличие наград, благодарности. Назначенное ему наказание смягчено до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Арману Смбатяну вместо 7 лет тюрьмы дали 6 лет 8 месяцев. Анне Мелконян также смягчили срок - вместо 5,5 лет колонии общего режима ей назначили 5 лет 1 месяц тюрьмы. Отметим, что действия женщины переквалифицировали.

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