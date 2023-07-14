Ралли «Шелковый путь» добралось до Волгоградской области: фоторепортаж

Ралли-рейд "Шелковый путь" в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гонщики знаменитого ралли-рейда «Шелковый путь» добрались до Волгоградской области. 13 июля прошел седьмой этап, соединивший Саратов и Волгоград. Грузовики, внедорожники, мотовездеходы, мотоциклы и квадроциклы преодолели 2 спецучастка протяженностью 430 километров. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж ралли-рейда «Шелковый путь-2023» в Волгограде.

Ралли-рейд "Шелковый путь" в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ралли-рейд "Шелковый путь" в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники ралли стартовали 6 июля в Казани, доехали до Магнитогорска, и уже 13 июля они были в Волгоградской области. Им приходится преодолевать сложнейшие участки по бездорожью на огромном расстоянии. Проехав 430 километров от Саратова, гонщики остановились на подготовленном бивуаке у «Волгоград Арены». Однако там было не место отдыха. Гонщики после заезда вместе со своими механиками исправляли технические проблемы, ремонтировали машины и отмывали их от грязи.

Ралли-рейд "Шелковый путь" в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ралли-рейд "Шелковый путь" в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Гонщики отмечают, что 13 июля был очень сложным гоночным днем – пролегал самый большой по километражу маршрут. Еще волгоградские степи постоянно преподносят сюрпризы. Анастасия Нифонтова – гонщик со стажем, на ралли «Шелковый путь» управляет мотовездеходом. Она рассказала об особенностях трассы в Волгоградской области.

Ралли-рейд "Шелковый путь" в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ралли-рейд "Шелковый путь" в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ралли-рейд "Шелковый путь" в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- «Шелковый путь» - это очень сложная гонка, это марафон. Важно быть не только самым быстрым, нужно, чтобы еще команда отрабатывала на 100%, была надежной техника, чтобы штурман не подводил. Что касается волгоградских этапов, то они наиболее знакомы из всего маршрута. Здесь периодически проходят чемпионат и кубок России. Очень интересная трасса, где Арчеда. Пески там фантастические, степные дорожки с интересной навигацией. Здесь здорово, поделилась впечатлениями Анастасия Нифонтова.

Ралли-рейд "Шелковый путь" в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ралли-рейд "Шелковый путь" в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

14 июля гонщики отправились из Волгограда в Липецк. По пути они преодолеют трассу, которая проходит через Иловлинский, Фроловский, Серафимовичский, Михайловский, Алексеевский, Новоаннинский, Урюпинский и Новониколаевский районы.