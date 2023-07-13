В Волгограде на постоянной основе начинает работу чат-бот по отлову бездомных собак

Осуществлять отлов бездомных собак теперь будет гораздо проще Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде в полной мере начинает работу чат-бот @Stray_dog_VLG_bot в Телеграме по приему обращений волгоградцев на отлов бездомных собак. Ранее он функционировал в тестовом режиме, но даже в таком формате в первый месяц работы приложение обработало и передало МБУ «Северное» около 250 заявок. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города-героя.

- Виртуальный помощник в мессенджере Telegram в период тестирования подтвердил свою эффективность, поэтому в ближайшее время будет переведен в рабочий режим, - подтвердили информацию в администрации Волгограда. - Таким образом, у жителей на постоянной основе появится еще одно средство коммуникации с муниципальной службой отлова.

Волгоградцы смогут составить обращение в муниципальную службу отлова напрямую в чат-бот. Затем приложение присваивает заявке номер и автоматически направляет информацию в диспетчерскую службу МБУ «Северное» для отработки.

Приоритет отдается территориям, которые находятся поблизости социальных учреждений. Вне очереди будет отрабатываться заявка о нападении бездомной собаки на человека, диспетчерская служба предварительно свяжется с заявителем и незамедлительно выедет на место происшествия.

Также помимо чат-бота заявки на отлов безнадзорных животных принимаются в круглосуточном режиме по телефону: 95-95-81 и по электронному адресу учреждения: otlov34@yandex.ru. Для подачи заявки необходимо указать адрес и контактный телефон заявителя, а также место обитания собак, их количество.