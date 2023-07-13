Игорь Артамонов: Эти специалисты хорошо себя зарекомендовали

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Изменён список категорий, по которым врачи в Липецкой области могут получить «Губернаторские полтора миллиона». Мера поддержки расширена по предложению руководителя региона Игоря Артамонова. Инициативу сегодня поддержал областной парламент.

Теперь выплата доступна медикам, которые в период пандемии коронавируса были студентами-ординаторами и при этом привлекались для работы в государственные медучреждения региона. После получения диплома право на 1,5 губернаторских миллиона эти специалисты утратили, так как уже работали в больницах и поликлиниках области. А выплата положена только впервые трудоустроившимся в регионе врачам.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Эти специалисты хорошо себя зарекомендовали и хотят продолжить свою деятельность в медучреждениях региона. Считаем, что будет правильно поддержать этих специалистов. Наша медицина и жители области очень нуждаются в таких докторах», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Напомним, что претендовать на получение 1,5 миллионов рублей по губернаторской программе в Липецкой области могут врачи дефицитных специальностей, впервые трудоустроившиеся в государственные медорганизации региона, и не обучавшиеся в вузе по договору о целевом обучении.

Программа «Губернаторские полтора миллиона» направлена, в первую очередь, на снижение дефицита врачебных кадров первичного звена - врачей общей практики, участковых терапевтов и педиатров. В текущем году перечень дефицитных специальной был расширен до 12 специальностей врачей.

Программа позволяет не только получить единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей, но и сохранить выплаты на приобретение и строительство жилья, а также компенсацию по найму жилых помещений.

При этом в регионе продолжает действовать программа «Земский доктор», которая создана для мотивации врачей жить и работать в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Отличительная черта региональной меры поддержки - это возможность получения денежной выплаты независимо от размера населённого пункта, в котором врач планирует работать. Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые одновременно заявятся на участие в двух программах могут получить выплату до 3 млн. руб.

Единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей для врачей, впервые трудоустраивающихся в государственные медицинские организации Липецкой области по наиболее дефицитным специальностям и не имеющих обязательств, связанных с целевым бучением позволила привлечь 139 врачей.