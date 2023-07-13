В Тракторозаводском районе на улице Дзержинского заменили участок трубопровода

Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

Специалисты «Концессии» приступили ко второму этапу работ. Заменить оставшуюся часть трубопровода планируют до начала отопительного сезона.

В рамках подготовки к ОЗП 2023-2024 с апреля текущего года проводилась реконструкция участка тепловой сети диаметром 325 мм и сети ГВС диаметром 219 мм и 125 мм от ТК-179 до ТК-176 протяженностью 120 м, которая была введена в эксплуатацию еще в 1959 г.

Завершен первый этап замены трубопровода, проводится засыпка участка. В ближайшее время подрядчики приступят к благоустройству территории.

В данный момент начаты работы на втором участке трубопровода. В рамках выполнения реконструкции участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-179 до ТК-176 будут заменены трубопроводы отопления и ГВС общей протяженностью 480 м.

— Помимо основного участка на ул. Дзержинского дополнительно были включены участки, которые отходят от данной тепловой магистрали во внутрь квартала. Пришлось дополнительно менять участок диаметров 159 мм общей протяженностью 60 метров. Также предстоит поменять ответвление от магистрали, которое будет уходить во внутриквартальные проезды. Будет заменено 60 метров трассы диаметров 108 мм и трасса горячего водоснабжения диаметров 89мм, — прокомментировал заместитель главного инженера по ремонту Александр Рыкалин.

Обновленный участок сети повысит качество и надежность теплоснабжения потребителей общей численностью 12,5 тыс. человек. В числе которых 86 МКД, 4 детских сада, 7 учебных заведений и три лечебных учреждения.

Отметим, что работы по замене трубопровода идут в комплексе с благоустройством территории. Все работы по замене сетей будут завершены до начала отопительного сезона.