«Новые люди» в Волгограде выдвинули свыше 50 кандидатов на муниципальные выборы 8-10 сентября

В волгоградском региональном отделении партии «Новые люди» прошло заседание общего собрания, на котором были рассмотрены вопросы выдвижения кандидатов в депутаты на выборы в Волгоградскую городскую думу VII созыва по одномандатным округам и единому избирательном округу. 11 июля документы направлены в территориальную избирательную комиссию по Дзержинскому району города Волгограда.

В список кандидатов от «Новых людей» по партийным спискам и одномандатным округам вошли свыше 50 человек - молодых, деятельных и активных предпринимателей, общественников и специалистов в самых разных сферах.

Список возглавил генеральный директор АО "Цифровой Регион" Лаврентий Жебелев, за ним следует индивидуальный предприниматель Алексей Цыпринюк.

Также за места в Волгоградской городской думе на осенних выборах поборются член

Волгоградской межрайонной коллегии адвокатов, старший преподаватель ВолГУ, доцент кафедры конституционного и

муниципального права Алексей Ушаков; руководитель отдела продаж

АН «Монолит Истейт» Яна Пермякова; руководитель строительной организации «Настрой -Плюс» Алексей Бельский; а также индивидуальные предприниматели Антон Немцов и Михаил Фурманов и др. Добавим, что кандидаты от партии «Новые люди» также примут участие в выборах городских депутатов Волжского и Камышина.

- Несмотря на то, что это довольно новые имена для Волгограда, в своих отраслях молодые специалисты успели реализовать много успешных проектов.

«Новые люди» в Волгограде сформировали сплоченную команду профессионалов, готовых направить свою энергию на решение наболевших городских проблем. Настало время выбирать новых людей! - заявил лидер муниципального списка кандидатов Лаврентий Жебелев.

Справка: Партия «Новые люди» появились 1 марта 2020 года, а уже в 2021-м стала пятой политической силой, обновившей парламент впервые почти за 20 лет.