Быстрая загрузка: билайн показал высокую надежность интернета в волгоградских пробках

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Эксперты аналитического агентства TelecomDailyпроехали с измерительной аппаратурой по основным магистралям, связывающим центр, чтобы оценить, как работают сети мобильных операторов в часы пиковых нагрузок. При этом особое внимание деловому центру в будни, где концентрация пользователей мобильного интернета особенно высока.

Так, один из маршрутов проходил по 7-й гвардейской улице и упирался в центр (Аллея героев, городская набережная). Следующий по 2-й продольной магистрали (Менделеева) вел к Мамаеву Кургану. Третий по той же магистрали, по улице Рокоссовского, то есть, наоборот, из центра, шел к поселку Ангарский по одноименной улице. И четвертый проходил по Астраханскому мосту, соединив Ворошиловский район с Центральным.

Замеры с сим-картами четырех мобильных операторов велись утром и вечером в часы пик с помощью измерительного комплекса TEMSInvestigation.

Использовались смартфоны с сим-картами в составе измерительного комплекса TEMS Investigation. Фото предоставлено пресс-службой билайн

Эксперты оценивали надежность интернет-соединения в мобильных сетях. Один из главных показателей - успешность загрузки эталонной страницы, так называемой страницы Кеплера (она содержит все виды контента - видео, текст и картинку).

Оказалось, что средняя успешность загрузки страницы Кеплера у мобильных операторов в Волгограде составила 99,8%. В частности, билайн показал максимально возможное значение – 100%.

Еще один важный критерий устойчивого соединения - средний уровень задержки сигнала (Ping). Чем он меньше, тем лучше.

По этому показателю лидером оказался билайн - 63 миллисекунды. Низкие значения пинга означают быстрый обмен информацией между пользователями интернета, например, при онлайн играх.

Интересно, что средняя скорость на загрузку (Download) в сетях операторов достигает 48,85 Мбит/с. Это выше, чем показывали замеры TelecomDaily в Москве (34,7 Мбит/с) и других регионах (18,3 Мбит/с).

Комментирует результаты исследования директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков:

«Наша сеть успешно справляется с повышенной нагрузкой летом, когда к нам приезжают туристы со всей России. На городских магистралях клиенты билайн могут оставаться на связи и не скучать в пробках. Благодаря новой технологии VoLTЕ они могут одновременно пользоваться мобильным интернетом и разговаривать по телефону. Мы продолжим улучшать качество связи в регионе, например, недавно мы ускорили мобильный интернет в районе речного вокзала. На Волге пробок нет, но надежная связь нужна и во время отдыха на реке».

По мнению экспертов TelecomDaily, для использования современных онлайн сервисов с «тяжелым» контентом достаточно скорости около 10 Мбит/с (прямая видеотрансляция), для прослушивания музыки онлайн и серфинга в интернете хватает скорости до 5 Мбит/с.

Подробнее познакомиться с результатами исследования можно по ссылке.

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