II сессия Совета молодежи ЕвроХима состоялась на площадке ЕвроХим-ВолгаКалия

Фото: Ирина СИМОНОВА

Встреча прошла на Гремячинском горно-обогатительном комбинате и была посвящена формированию единого сообщества, активно вовлеченного в развитие компании.

В рамках сессии Советов молодежи состоялся открытый диалог с руководством компании, обмен опытом, погружение в проектную деятельность и корпоративную культуру ЕвроХима. Топ-менеджеры МХК ЕвроХим и специалисты предприятий рассказали молодежи о реализуемых проектах в компании, развитии площадки ВолгаКалий, целях и задачах взаимодействия производства и молодежи, ответили на интересующие вопросы.

Молодые специалисты обсудили промежуточные итоги работы Советов молодежи на предприятиях и новые проекты, направленные на решение стоящих перед компанией задач, активно участвовали в их обсуждении, а также в тренинге по управлению изменениями и спортивных соревнованиях. Также участники познакомились с производственным процессом Гремячинского ГОКа и посетили обзорную экскурсию по Волгограду.

Евгений Сахаров, исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия:

– Безопасность, производительность и рост. Это наши приоритеты, которые с помощью вовлеченной и амбициозной молодежи компании приведут нас к лидерству в отрасли. Именно молодежь – главная движущая сила изменений в ЕвроХиме. Самое важное, чтобы мы видели их горящие глаза, заинтересованность и желание постигать что-то новое.

Работа с молодежью и создание условий для расширения компетенций молодых специалистов входят в число приоритетных задач ЕвроХима. Компания предлагает сотрудникам четкий путь профессионального и управленческого карьерного роста. Созданные Советы молодежи на предприятиях компании помогают молодым специалистам адаптироваться к условиям работы, корпоративной культуре и ценностям. В компании проводятся научно-технические конференции, реализуется программа наставничества, ряд образовательных программ, направленных на развитие личностных и профессиональных качеств.

Такое взаимодействие на уровне «компания – молодой специалист» дает хороший результат: треть ее персонала – это молодые кадры, которые связывают свое будущее с ЕвроХимом, развиваются вместе с ним и достойно представляют бренд компании.