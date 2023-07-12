Три способа оплатить электроэнергию через цифровые сервисы «Волгоградэнергосбыта»

Оплатить счета банковской картой через интернет можно тремя способами.

Компания «Волгоградэнергосбыт» развивает и совершенствует цифровые сервисы, которые становятся все более востребованы у потребителей. В июне 2023 года почти 25 тысяч волгоградцев заплатили за электроэнергию онлайн. Оплатить счета банковской картой через интернет можно тремя способами.

1. Через личный кабинет на сайте. Если вы подписались на электронную квитанцию, оплату примут без комиссии. Оформить такую рассылку можно на сайте компании energosale34.ru, в личном кабинете или в мобильном приложении (раздел «Оплата счета»).

2. Через форму «Оплатить без регистрации» на главной странице сайта energosale34.ru по номеру лицевого счета (он указан в каждой квитанции).

3. В мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт». Установив его на свой смартфон, вам придется запомнить лишь 4 цифры кода для входа.

Чем удобны цифровые сервисы

Оплата счетов от «Волгоградэнергосбыта» онлайн доступна в любое время суток из любой точки мира, где есть выход в Сеть. Это удобный способ расчетов без комиссий и прочих дополнительных трат. Впервые цифровые платежи в энергосбытовой организации внедрили в октябре 2015 года. С тех пор онлайн-технологии завоевывают все большую популярность. Толчком для развития стали дистанционная работа и изоляция во время пандемии ковида, а также введение комиссии на передачу денег за услуги ЖКХ по всей стране.

С каждым днем все больше волгоградцев переходят на цифровые расчеты. Так, по данным компании, в 2023 году скачки роста онлайн-платежей зафиксированы в марте (+ 10%) и незначительно в июне(+2%). Способствует этому и внедрение новшеств: войти в Личный кабинет абоненты теперь могут по номеру лицевого счета, по номеру телефона или по адресу электронной почты.