Конкурс на выбор нового регоператора или временщик: что ждет волгоградские мусорки после ухода «Ситиматик-Волгоград»

"Ситиматик-Волгоград" продолжит вывозить мусор до выбора нового регоператора Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 14 июля «Ситиматик-Волгоград» будет лишен статуса мусорного регионального оператора. При этом компания еще будет заниматься обращением с ТКО. Когда ждать нового регоператора, и кто будет вывозить мусор в переходный период? Об этом на специальном брифинге рассказал председатель облкомприроды Алексей Сивокоз, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

ТЕНДЕНЦИИ К УЛУЧШЕНИЮ НЕ БЫЛО

Неожиданно посетивший экосовет в областном парламенте губернатор Андрей Бочаров назвал бардаком происходящее с вывозом мусора. Была запущена процедура лишения «Ситиматик-Волгоград» статуса регионального оператора. Однако почему так долго ждали?

- Мы не ждали. Комитет предпринимал все необходимые действия, чтобы урегулировать проблематику и стабилизировать ситуацию в регионе в конструктивном диалоге. В первое время на многочисленных совещаниях добивались того, чтобы региональный оператор начал качественно исполнять свои обязательства. По прошествии времени убедились, что тенденции к улучшению нет. Также было необходимо, чтобы наступили события, которые стали бы основанием для лишения статуса регионального оператора, - отметил председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексей Сивокоз.

МЫ НЕ ПЕРВЫЕ В ЛИШЕНИИ СТАТУСА РЕГОПЕРАТОРА

Основаниями стали нарушения федерального и регионального законодательства, прокурорское реагирование и рекомендации экологического совета при облдуме. В итоге процесс был запущен. При этом Волгоградская область не пионер в лишении статуса мусорного регоператора.

- Такие случаи уже были, мы изучали эту практику. Начиная с 2020 года, это было в Ростовской области, Красноярском крае, Хабаровском крае, - сообщил Алексей Сивокоз.

НОВОГО РЕГОПЕРАТОРА ВЫБЕРУТ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

А как же быть жителям при смене регионального оператора? Обещают, что на мусорных площадках горы отходов расти не будут. ТКО своевременно будет вывозить все тот же «Ситиматик-Волгоград».

- Процедура смены регионального оператора, предусмотренная законодательством, пройдет максимально безболезненно для жителей Волгоградской области. Задача власти в том, чтобы жители не заметили смены регионального оператора, чтобы не было сбоев в вывозе твердых коммунальных отходов. Законодатель предусмотрел, что юридическое лицо в случае лишения статуса регионального оператора выполняет все обязанности по обращению с твердыми коммунальными отходами до выбора нового регоператора. В переходный период не должно ничего поменяться. А уже уполномоченный орган исполнительной власти в течение года на конкурсной основе выберет нового регионального оператора, с которым будет заключено соглашение, - подчеркнул председатель облкомприроды.

ВОЗМОЖЕН ВРЕМЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

Если же до выбора нового регионального оператора по обращению с ТКО предыдущий не будет вывозить мусор, то возможна уголовная ответственность. Либо компания становится банкротом. Тогда вероятен вариант с временным регоператором.

- Бывает, что регоператор находится на стадии банкротства и у него нет возможности осуществлять дальнейшую деятельность, тогда есть опция выбора временного регионального оператора. Им может стать любой действующий регоператор на территории России - таких у нас 177. Специальная комиссия предлагает другому регоператору временно осуществлять функцию в Волгоградской области. В случае ухудшения экологической ситуации в регионе, возможно, будет принято такое решение, - уточнил Алексей Сивокоз.

Процедура выбора полноценного регионального оператора будет проходить на основе конкурса, если потребуется временщик, то для его отбора конкурс не нужен. После определения новой компании, которая будет заниматься обращением с ТКО, волгоградцам не надо заключать новые договоры письменно.

Новые контейнеры для мусорных площадок закупать не придется. Их закупали на деньги жителей за счет тарифа.