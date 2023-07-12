Приключения водителей на ремонтируемой дороге в Волгограде попали на видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В самом центре Волгограда начался дорожный ремонт, подрядчик меняет асфальт на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Работы спровоцировали проблемы для водителей. Им с настоящими приключениями приходится объезжать торчащие люки. В плотном потоке машин сделать это непросто. Трудности волгоградских автомобилистов попали на камеры видеонаблюдения, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Проблем водителям добавляют огромные пластмассовые блоки, которые дорожники поставили на люки. Однако не всем машинам удается объезжать их. Так внедорожник при повороте снес один блок, который перекрыл одну полосу. Другой водитель остановился прямо на перекрестке, чтобы вернуть препятствие на место, освободив дорогу.

Волгоградцев просят потерпеть неудобства из-за дорожного ремонта. Полицейские обращают внимание, что необходимо быть осторожными при проезде участков, где меняют асфальт.

- Повышенное внимание следует проявлять при проезде участков дороги, где ведутся ремонтные работы! Будьте бдительны! Берегите себя, думайте об окружающих вас участниках дорожного движения, - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.