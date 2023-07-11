С детства дружили и погибли в один день: в Волгоградской области семьям передали ордена Мужества бойцов, не вернувшихся из зоны СВО

Олег Воронов и Иван Слюсарев дружили с детства. ФОТО: телеграм-канал Глава Жирновского муниципального района

В Жирновском районе Волгоградской области передали ордена Мужества родным двоих бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Иван Слюсарев и Олег Воронин, которые знали друг друга с детства, погибли в один день – 2 марта 2023 года. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru трогательную историю друзей рассказал глава Жирновского муниципального района Александр Шевченко в своем телеграм-канале.

- Тяжело и больно говорить о потерях, но вдвойне тяжелее говорить, когда из жизни уходят молодые люди, - признается глава муниципалитета.

Иван Слюсарев решил идти в зону СВО добровольцем. ФОТО: телеграм-канал Глава Жирновского муниципального района

Ивану Слюсареву на момент гибели было всего 23 года. В школе он активно занимался спортом. После 9 класса поступил в Ахтубинскую кадетскую школу, затем в институт, отслужил в армии. Устроился на работу, но в 2022 году решил по велению сердца пойти в зону проведения СВО. Вместе с Иваном был его друг детства - Олег Воронин. Они оба росли в Красном Яре, вместе воевали, и, к сожалению, погибли в один день при выполнении боевой задачи.

Совместное фото Олег и Иван присылали родным с фронта. ФОТО: телеграм-канал Глава Жирновского муниципального района

За боевой подвиг и верность воинской присяге, указом президента Российской Федерации Владимира Путина Иван Слюсарев и Олег Воронин посмертно награждены орденами Мужества. Получили награды в торжественной обстановке матери погибших бойцов: Екатерина Исмаилова и Ольга Слюсарева.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Слюсарева, Олега Воронина и всех погибших в ходе СВО.