Отключат электричество 12 июля в четырех районах Волгограда

Электричество отключат на весь рабочий день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В списке адресов на отключение электричества 12 июля 2023 в Волгограде – отдельные жилые массивы Советского, Центрального, Дзержинского и Тракторозаводского районов. Без света и элементарных удобств в среду останутся из-за плановых работ энергетиков, сообщили в Россети Юг.

В Советском районе в среду среди коммунальных страдальцев окажутся на весь рабочий день – с 9 до 17 часов – две улицы: Люберецкая, 24, Лесомелиоративная, №284а, 297, 284б, 284, 300, 300-1, 290, 285-295, 285а, 299, 213-217, 219а, 219б, 214-245, 222а, а также переулок Тепличный, 22-30, 22а-30а, 27, 29, 29а, 301-4, 302-4, 303, 305, 306-1, 306-2, 307-1, 307-3.

В Центральном районе Волгограда 12 июля 2023 года электричество отключат с 9.00 до 17.00 в двух домах: на улице Мира, 18 и Комсомольской, 9.

В Дзержинском районе сидеть без электричества и удобств 12 июля 2023 года будет с 9.00 до 16.00 жители домов на улице Анри Барбюса, №2-10, 1-7. С 9.00 до 17.00 свет вырубят на улицах Ахтубинской, Вьюжной, Дусева, Знаменской, Календарной, Костровой, Летчиков, Прудовой. Ракетчиков, Степкина и Троицкой целиком, а также в переулке Знаменском.

В Тракторозаводском районе в этот день также с 9.00 до 17.00 без света останутся жители поселка Латошинка и домов по адресам: ул. Латошинская, №8, 8а, 8к, 8б, 8ж, 8д, 8г, 6б, 6а, 6, 1б, 14н, 14б,14р, 14с, 14д, 14к, 14л, 14м, 14б, 18, 22а, 20, 22д, 22, 24а, 24, 30, 32б, 32и, 32ж, 32к, 30д, 30, 30л, 30к, 30б, 38в, 38г, 38к, 38б, 40к, 42б, 21, 60-68, 28б, 66н, 74р, ул. Героев Тулы, №13, 17, 93/97, 93/104, 93/127. 108, 82, 20, 110, 112, 116, 162, 164, 170, 118а, 118, 120, 126, 212, 212а, 104, 92, 98, 100, 90, 90а, 94, 94а, 96, 4д, 136, 154, 158, 166, 178, 180, 190, 192, 198, 200, 268, 272, 276, 258, 266, 284, 280, 246, , 242, 236, 234, 228, 288, 256, 252, 150, 134а, 144, 142, 142а, 140, 226, 208, 232, ул. Прохладная, 11, 13, 47, 18, пер. Ключевой, 2, 14, СНТ Мичурина-8, СНТ Север, №5, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 27, 28, 54, 93/1002.

Также 12 июля 2023 года ожидаются массовые отключения газа в Ворошиловском районе. Голубого топлива не будет почти сутки (адреса).