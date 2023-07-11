Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 июля 2023 11:37

Дома, автоцентр и суд построят возле Мамаева кургана в Волгограде

На общественные обсуждения выносят проект застройки участка у подножия Мамаева кургана от Второй продольной до улицы Космонавтов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Рядом с Мамаевым курганом хотят построить 9 жилых кварталов.

Рядом с Мамаевым курганом хотят построить 9 жилых кварталов.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стало известно, что собираются построить у подножия Мамаева кургана в Дзержинском районе Волгограда. Общественные обсуждения изменения в проект планировки и межевания территории в границах улиц Расула Гамзатова, Землячки и Космонавтов пройдут с 14 по 28 июля. На пока еще пустыре возле Второй Продольной появятся суд, ТПУ, жилые дома высотой 4-7 этажей, поликлиника, детсады, школа и автосалон.

Согласно документации к публичным обсуждениям, на участке планируют построить множество домов малой и средней этажности и дорожную сеть. Под жилье отдали три участка общей площадью около 34 гектаров, на которых разместятся 9 кварталов. В новом микрорайоне также будет большая школа на 1300 человек, два детсада на 740 малышей, поликлиника на 50 посещений в смену с дневным стационаром на 22 места. Комплексная застройка предполагает вынесение коммуникаций и строительство новых. Более 11 га выделили для объектов благоустройства. Нашли место для дилерского автоцентра и здания суда.

Часть территории у Мамаева кургана, которую хотят отдать под комплексную застройку, зарезервирована под четвертый пусковой комплекс мостового перехода через Волгу. Плюс к этому здесь запланировали транспортно-пересадочный узел с двумя билетными кассами, диспетчерской, туалетами и залом ожидания.

Напомним, недавно Минкульт разрешил волгоградским чиновникам изменить охранные зоны Мамаева кургана под комплексную застройку. После этого пошла волна негодования, так как проект никто не видел.

Чертеж планировки территории.

Чертеж планировки территории.

КАРТИНА ДНЯ