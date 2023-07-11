Дома, автоцентр и суд построят возле Мамаева кургана в Волгограде

Рядом с Мамаевым курганом хотят построить 9 жилых кварталов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Стало известно, что собираются построить у подножия Мамаева кургана в Дзержинском районе Волгограда. Общественные обсуждения изменения в проект планировки и межевания территории в границах улиц Расула Гамзатова, Землячки и Космонавтов пройдут с 14 по 28 июля. На пока еще пустыре возле Второй Продольной появятся суд, ТПУ, жилые дома высотой 4-7 этажей, поликлиника, детсады, школа и автосалон.

Согласно документации к публичным обсуждениям, на участке планируют построить множество домов малой и средней этажности и дорожную сеть. Под жилье отдали три участка общей площадью около 34 гектаров, на которых разместятся 9 кварталов. В новом микрорайоне также будет большая школа на 1300 человек, два детсада на 740 малышей, поликлиника на 50 посещений в смену с дневным стационаром на 22 места. Комплексная застройка предполагает вынесение коммуникаций и строительство новых. Более 11 га выделили для объектов благоустройства. Нашли место для дилерского автоцентра и здания суда.

Часть территории у Мамаева кургана, которую хотят отдать под комплексную застройку, зарезервирована под четвертый пусковой комплекс мостового перехода через Волгу. Плюс к этому здесь запланировали транспортно-пересадочный узел с двумя билетными кассами, диспетчерской, туалетами и залом ожидания.

Напомним, недавно Минкульт разрешил волгоградским чиновникам изменить охранные зоны Мамаева кургана под комплексную застройку. После этого пошла волна негодования, так как проект никто не видел.