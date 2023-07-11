Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость11 июля 2023 9:07

В Волгограде 12 июля массово отключат газ в Ворошиловском районе

Список адресов в Ворошиловском районе Волгограда, где почти на сутки 12 июля 2023 года отключат газ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Газа не будет на нескольких десятках улиц.

Газа не будет на нескольких десятках улиц.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ворошиловском районе Волгограда в среду, 12 июля 2023 года, запланировано массовое отключение газа. Почти на сутки без голубого топлива останутся десятки улиц и СНТ из-за неотложных плановых ремонтных работ на объектах газоснабжения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Отключат газ в Волгограде 12 июля 2023 с 0.00 до 21.00 часов в домах Ворошиловского района по адресам:

ул. Автотранспортная, №51/1,51/1 стр.2,51/2,51/6, 51/8,51/9, 51/19,51/31, 51/34,51/53, 51/69,51/73,51/81, 51/117,51/125,51/126, 51/132, 85/3,85/4, 85/5,85/17, 85/19,85/20, 87/18,87/24;

ул. Ангелиной, №1/26,3-11,13,15 и 17,18,19, 21-24, 26-33, 35-41, 41А,42, 45-49, 52-56,58,60,61,62, 64,66,67,68,68А, 68В,68Г,70, 72-79, 81,83-93,84, 88,95, 99-131 (нечет.),131Б;

ул. Азизбекова, 74,76;

ул. Бородина, 2А,2Б;

пер. Вишневский, №3,14,16;

ул. Купавинская, №3,4, 8,10, 12-15,17,18, 20,22-30,32,33,34, 36-43, 45-50,50А ,50Б,50В,54 кв.1,54 кв.2, 55,56 кв.1,56 кв.2,57-66, 71-77,79,85,85А;

ул. Калиновская, №3-12, 14-18,20А, 20-30,25Б,26 кв.1,33-37,39, 41-46,48-53, 55-61 (нечет), 65,66,68.69,70А, 72,73-83 (нечет.);

ул. Куприна, №1 –финский дом, №2/28, 4-28 (четн.), 10А, 30/1,30/2, 32-38(четн.), 42,44,46, 46 кв.1,48-58 (четн.), 62,62А,64, 68,70,72,74/1,74/2, 76-94 (четн.),92А, 98,100,102, 106-124 (четн.), 120А;

пер. Плещеева, 9;

ул. Рублева, №2-11, 9А,12, 13-19, 16-20, 23,25,29, 30,31, 34,35, 43,61, 69,73, 75,140;

ул. Спокойная, №1/4,1/14,2/8,6, 10,18,20/3,22,24;

ул. Тирольская, №4-12, 14,15,17, 18,19,21,23,25, 26А,27,27А,27Б,28,28А, 30,30А,31,32,34-42,42А, 44-52,45, 47, 57,59,59А,60, 63,63А,63Б,65,66,67, 68,70,74,76, 80,82,92;

пер. Ягодный, 4;

пос. ст. Садовая, 134(Рублева 22), 135(Рублева24), 138(Сходненская21), 146(Сходненская9), 148 (Сходненская5), 149(Сходненская3), 156(Рублева71), 200 (Медведецкая11), 201(Медведецкая9);

ул. Сходненская, №1,3,5,8(7),19,27;

ул. Венецианова, №2,4,6,12,14, 16,18,20;

ул. Васнецова, №1,3,5,7,9, 11,13,15,17,19,2;

ул. Перова, №1-8,10-14, 16-22,26;

ул. Поленова, №1-11,13,14, 15,27,28;

ул. Палладина, 46д,48;

ул. Крамского, 1,15,19;

ул. Спокойная, 23,25;

ул. Ужгородская, №82,82А,86,88,90,118;

ул. Радомская, №76,78,80,82,84,86,88,88/1;

ул. Лобачевского, 1в;

ул. Прокопьевская, 1,12;

ул. Скрябина, 1Б,1К;

ул. С. Тян-Шанского, 26/2,26/42;

ПСО «Победа», ул. Неждановой, ж.д. № 10/5,10/15,10/17, 12,19,22,23,24,26,29,30,32,36,41,42,45, 47,51,76,89,90,101,103, 108,114,118,119,122,129, 133,188,216;

ул. Неждановой, 2, 3, 6;

ул. Чигорина, 8;

5 уч-к ВПЭЛС:

ул. Благодатная, №1А,2,6,32,34,38, 39,39А,42,44,46;

ул. Светлоградская (Первая), №1,3,3Б,4А,4Б, 5,7,9,11,13,15, 17,21,22,24, 30,32,59;

ул. Вознесенская (Вторая), №1,3,5,7,9,11;

ул. Привольная (Третья), №2,4,6,8,10, 12,31,32,33, 34,35,36,37;

ул. Солдатская, №3,3(11),4(9),5 (7),6,8,9;

ул. Сердобская, 4,10,12;

квл.9, ж.д. № 2Б,8(1),10(2);

ул. Актюбинская, №2,4,5,6,8, 9,10,12,16;

квл.3, ж.д. № 11,12,13;

ул. Солнечная, №5,9,10,15;

ул. Полетаевская, 32;

пер. Ельниковый, №3А,7,13,15,17;

ул. Абаканская, №3,5,9,32,38,42,44,46;

ул. Серноводская, 3,51;

ул. Мирная, 17;

ул. Верейская, 30;

ул. Дружбы, 20,22;

СНТ «Дружба»-2 ( ул. Неждановой, СНТ «Дружба-2», ж/д №9,11,17,25,26, 47,50,54,55, 56,61,65,69, 70,75(76),81,82, 86,87,91, 95,97,98,100, 101,106,111,112,113, 118,121,126, 127,131,135, 138,139,141,144, 150,152,162, 1061,1243);

ул. Автотранспортная, 79.

СНТ «Дружба-2», ж/д № 108,140;

ул. Благодатная, ж/д №43;

Газопровод к жилым домам СНТ «Отдых», СНТ «Рекорд»;

ул. Серноводская 15;

ул. Верейская 1,3,14;

ул. Неждановой, СНТ «Дружба-2», ж/д №110,1242;

СНТ «Куйбышевец»,

СНТ «Труд»;

СНТ «Победа»;

СНТ «Здоровье»;

СНТ «Наука-2»;

СНТ «Бетонщик»;

СНТ «Садовод».

ул. Н. Данченко, №1,2,3,4,6,7, 8,9,10,12, 14,16,18,20,22, 24,26,28,30,32,34,36,38;

ул. Азизбекова, №3,4,5,6,8, 11,12,13,16,18,19, 20,21,22,25,27-32, 30Б,34,35, 36,37,40,42-47, 51,52,53, 56-69,71,74,76;

ул. Садовского, №2,3,4,5,7-16, 20-38;

ул. Заслонова, №1,3-16,18,19, 22-36,38,39,40,42;

ул. Боровского, №2-15,17-23, 25-43,45;

ул. Грейдерная, №26,28,30,32, 36,38,42,44,46;

ул. Сафонова, №1-14,2А,17,18,20-24, 26-30,32,35-42,44;

ул. Малыгина, №1,3,4,5,8,9,9А, 11,12,13,16,18-31, 33,35-46,48-52,54;

ул. Мицкевича, №1,2,4,6,7,8,10,11, 12,16,17,19-36,39-51, 53,54,58;

ул. Диккенса, №1-12,16,18,20-28, 31-53,55,55А,57;

ул. Саврасова, №1-12,14,15,16,17, 18,19,21-41,43,45,47,49;

ул. Карпинского, 1,3,5,7,9/1,9-17,19,22, 24,26,28,30, 32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50,50А;

ул. Грановитая, 3,4,5,6,8,9, 10,11,13,15, 19,21,23,26, 28,29,30, 31,34-40,43,44,45, 46,48-54,59-63, 66-70,72,72А;

ул. С. Тян-Шанского, 1,3,9А,10А, 11,13,15,17,19,20/3, 21,23,25,26/2,26/42,27, 29,31,35,37,39;

ул. Елецкая, 86,90,90Б;

ПСО «Победа», ул. Неждановой ж.д. № 10/5,10/15,10/17, 12,19,22,23,24,26, 29,30,32,36,41, 42,45,47,51,76, 89,90,101, 103,108, 114, 118,119, 122, 129,133,188,216;

ул. р. Пионерка, 214.

Новости ЖКХКАРТИНА ДНЯ