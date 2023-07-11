В Волгограде 12 июля массово отключат газ в Ворошиловском районе

Газа не будет на нескольких десятках улиц. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ворошиловском районе Волгограда в среду, 12 июля 2023 года, запланировано массовое отключение газа. Почти на сутки без голубого топлива останутся десятки улиц и СНТ из-за неотложных плановых ремонтных работ на объектах газоснабжения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Отключат газ в Волгограде 12 июля 2023 с 0.00 до 21.00 часов в домах Ворошиловского района по адресам:

ул. Автотранспортная, №51/1,51/1 стр.2,51/2,51/6, 51/8,51/9, 51/19,51/31, 51/34,51/53, 51/69,51/73,51/81, 51/117,51/125,51/126, 51/132, 85/3,85/4, 85/5,85/17, 85/19,85/20, 87/18,87/24;

ул. Ангелиной, №1/26,3-11,13,15 и 17,18,19, 21-24, 26-33, 35-41, 41А,42, 45-49, 52-56,58,60,61,62, 64,66,67,68,68А, 68В,68Г,70, 72-79, 81,83-93,84, 88,95, 99-131 (нечет.),131Б;

ул. Азизбекова, 74,76;

ул. Бородина, 2А,2Б;

пер. Вишневский, №3,14,16;

ул. Купавинская, №3,4, 8,10, 12-15,17,18, 20,22-30,32,33,34, 36-43, 45-50,50А ,50Б,50В,54 кв.1,54 кв.2, 55,56 кв.1,56 кв.2,57-66, 71-77,79,85,85А;

ул. Калиновская, №3-12, 14-18,20А, 20-30,25Б,26 кв.1,33-37,39, 41-46,48-53, 55-61 (нечет), 65,66,68.69,70А, 72,73-83 (нечет.);

ул. Куприна, №1 –финский дом, №2/28, 4-28 (четн.), 10А, 30/1,30/2, 32-38(четн.), 42,44,46, 46 кв.1,48-58 (четн.), 62,62А,64, 68,70,72,74/1,74/2, 76-94 (четн.),92А, 98,100,102, 106-124 (четн.), 120А;

пер. Плещеева, 9;

ул. Рублева, №2-11, 9А,12, 13-19, 16-20, 23,25,29, 30,31, 34,35, 43,61, 69,73, 75,140;

ул. Спокойная, №1/4,1/14,2/8,6, 10,18,20/3,22,24;

ул. Тирольская, №4-12, 14,15,17, 18,19,21,23,25, 26А,27,27А,27Б,28,28А, 30,30А,31,32,34-42,42А, 44-52,45, 47, 57,59,59А,60, 63,63А,63Б,65,66,67, 68,70,74,76, 80,82,92;

пер. Ягодный, 4;

пос. ст. Садовая, 134(Рублева 22), 135(Рублева24), 138(Сходненская21), 146(Сходненская9), 148 (Сходненская5), 149(Сходненская3), 156(Рублева71), 200 (Медведецкая11), 201(Медведецкая9);

ул. Сходненская, №1,3,5,8(7),19,27;

ул. Венецианова, №2,4,6,12,14, 16,18,20;

ул. Васнецова, №1,3,5,7,9, 11,13,15,17,19,2;

ул. Перова, №1-8,10-14, 16-22,26;

ул. Поленова, №1-11,13,14, 15,27,28;

ул. Палладина, 46д,48;

ул. Крамского, 1,15,19;

ул. Спокойная, 23,25;

ул. Ужгородская, №82,82А,86,88,90,118;

ул. Радомская, №76,78,80,82,84,86,88,88/1;

ул. Лобачевского, 1в;

ул. Прокопьевская, 1,12;

ул. Скрябина, 1Б,1К;

ул. С. Тян-Шанского, 26/2,26/42;

ПСО «Победа», ул. Неждановой, ж.д. № 10/5,10/15,10/17, 12,19,22,23,24,26,29,30,32,36,41,42,45, 47,51,76,89,90,101,103, 108,114,118,119,122,129, 133,188,216;

ул. Неждановой, 2, 3, 6;

ул. Чигорина, 8;

5 уч-к ВПЭЛС:

ул. Благодатная, №1А,2,6,32,34,38, 39,39А,42,44,46;

ул. Светлоградская (Первая), №1,3,3Б,4А,4Б, 5,7,9,11,13,15, 17,21,22,24, 30,32,59;

ул. Вознесенская (Вторая), №1,3,5,7,9,11;

ул. Привольная (Третья), №2,4,6,8,10, 12,31,32,33, 34,35,36,37;

ул. Солдатская, №3,3(11),4(9),5 (7),6,8,9;

ул. Сердобская, 4,10,12;

квл.9, ж.д. № 2Б,8(1),10(2);

ул. Актюбинская, №2,4,5,6,8, 9,10,12,16;

квл.3, ж.д. № 11,12,13;

ул. Солнечная, №5,9,10,15;

ул. Полетаевская, 32;

пер. Ельниковый, №3А,7,13,15,17;

ул. Абаканская, №3,5,9,32,38,42,44,46;

ул. Серноводская, 3,51;

ул. Мирная, 17;

ул. Верейская, 30;

ул. Дружбы, 20,22;

СНТ «Дружба»-2 ( ул. Неждановой, СНТ «Дружба-2», ж/д №9,11,17,25,26, 47,50,54,55, 56,61,65,69, 70,75(76),81,82, 86,87,91, 95,97,98,100, 101,106,111,112,113, 118,121,126, 127,131,135, 138,139,141,144, 150,152,162, 1061,1243);

ул. Автотранспортная, 79.

СНТ «Дружба-2», ж/д № 108,140;

ул. Благодатная, ж/д №43;

Газопровод к жилым домам СНТ «Отдых», СНТ «Рекорд»;

ул. Серноводская 15;

ул. Верейская 1,3,14;

ул. Неждановой, СНТ «Дружба-2», ж/д №110,1242;

СНТ «Куйбышевец»,

СНТ «Труд»;

СНТ «Победа»;

СНТ «Здоровье»;

СНТ «Наука-2»;

СНТ «Бетонщик»;

СНТ «Садовод».

ул. Н. Данченко, №1,2,3,4,6,7, 8,9,10,12, 14,16,18,20,22, 24,26,28,30,32,34,36,38;

ул. Азизбекова, №3,4,5,6,8, 11,12,13,16,18,19, 20,21,22,25,27-32, 30Б,34,35, 36,37,40,42-47, 51,52,53, 56-69,71,74,76;

ул. Садовского, №2,3,4,5,7-16, 20-38;

ул. Заслонова, №1,3-16,18,19, 22-36,38,39,40,42;

ул. Боровского, №2-15,17-23, 25-43,45;

ул. Грейдерная, №26,28,30,32, 36,38,42,44,46;

ул. Сафонова, №1-14,2А,17,18,20-24, 26-30,32,35-42,44;

ул. Малыгина, №1,3,4,5,8,9,9А, 11,12,13,16,18-31, 33,35-46,48-52,54;

ул. Мицкевича, №1,2,4,6,7,8,10,11, 12,16,17,19-36,39-51, 53,54,58;

ул. Диккенса, №1-12,16,18,20-28, 31-53,55,55А,57;

ул. Саврасова, №1-12,14,15,16,17, 18,19,21-41,43,45,47,49;

ул. Карпинского, 1,3,5,7,9/1,9-17,19,22, 24,26,28,30, 32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50,50А;

ул. Грановитая, 3,4,5,6,8,9, 10,11,13,15, 19,21,23,26, 28,29,30, 31,34-40,43,44,45, 46,48-54,59-63, 66-70,72,72А;

ул. С. Тян-Шанского, 1,3,9А,10А, 11,13,15,17,19,20/3, 21,23,25,26/2,26/42,27, 29,31,35,37,39;

ул. Елецкая, 86,90,90Б;

ПСО «Победа», ул. Неждановой ж.д. № 10/5,10/15,10/17, 12,19,22,23,24,26, 29,30,32,36,41, 42,45,47,51,76, 89,90,101, 103,108, 114, 118,119, 122, 129,133,188,216;

ул. р. Пионерка, 214.