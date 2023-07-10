Губернатор Гладков: «Раз в квартал мы будем рассматривать ситуацию на рынке труда»

Сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеславу Гладкову доложили о состоянии рынка труда в регионе.

Так, на сегодняшний день в области проживает 1,536 млн человек. Численность трудовых ресурсов — 912,89 тысяч человек. По данным платформы «Работа в России», уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,38% при среднероссийском уровне 0,7 %. В 2022 году этот показатель составлял 0,42% при среднем по стране 0,7%. Уровень безработицы в регионе в соответствии с критериями Международной организации труда составляет 3,6%.

При общероссийском показателе 1,1% коэффициент напряженности на рынке труда Белгородской области составляет 0,15%. То есть в среднем на одного безработного белгородца приходится примерно 6 вакансий. Сейчас потребность в персонале составляет почти 25 000 работников, 9640 из которых составляют сезонные вакансии — созданные, например, для трудоустройства несовершеннолетних жителей на период летних каникул.

Больше всего работников требуется в таких сферах реального сектора экономики как добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, строительство. Эти же отрасли показывают наибольший рост средней заработной платы.

Вячеслав Гладков поручил регулярно проводить анализ рынка труда в отдельных сферах экономики, а также в отдельных муниципалитетах.

- Мы фиксируем, что ситуация на рынке труда сложная, но достаточно стабильная. Раз в квартал на оперативном совещании будем рассматривать ситуацию на рынке труда. Если мы увидим ухудшение по отдельным сферам или муниципалитетам, то доклады будут также готовить соответствующие руководители. Меня интересует, в первую очередь, какие решения принимаются для стабилизации ситуации на рынке труда. Вызовы будут всегда, и очень важно, как власть на них реагирует, — отметил губернатор Белгородской области.