Штраф 1000 рублей: жителей Волгограда напугали объявлениями о смертельной опасности фонтанов

Такие предупреждения появились на всех фонтанах в центре города Фото: Екатерина СИМОХИНА

В жару жители и гости Волгограда спасаются водой. Кто-то стремится к фонтанам, чтобы посидеть рядом с ними в прохладе. Самые смелые лезут в воду, чаще всего, это дети. При этом недавно на Центральной набережной появились грозные предупреждения. В объявлениях указано, что штраф за купание в фонтанах составляет 1000 рублей. Еще это опасно для жизни – может ударить током, в воде находятся химикаты. Сайт volgograd.kp.ru выяснил, чем чревато плескание в фонтанах Волгограда.

ПРЕПАРАТЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

В мэрии Волгограда отметили, что в фонтаны добавляются сертифицированные препараты, они безопасны. А электрооборудование работает исправно.

- Тем не менее, фонтаны являются элементами благоустройства и не предназначены для купания. Данный вопрос регламентируется Правилами благоустройства Волгограда и ст. 8.7 КоАП Волгоградской области. Купание в не предназначенных для этого гидросооружениях может привести к нежелательным последствиям, во избежание которых коммунальные службы просят волгоградцев соблюдать правила и не использовать сооружения для купания, - отметили в администрации города.

Настоятельно просят волгоградцев не купаться в фонтанах и медики. Заведующий кафедрой внутренних болезней Волгоградского государственного медицинского университета, профессор Михаил Стаценко рассказал, чем грозят такие водные процедуры.

В волгоградских фонтанах - электричество и химикаты Фото: Екатерина СИМОХИНА

«БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

- Фонтан - это закрытый источник, не промывается, не очищается. В него могут попасть экскременты собак, кошек, птиц, крыс, мышей, насекомых. С этими фекальными массами животных в воде может оказаться что угодно: энтеробактерии, энтеровирусы, кишечные инфекции. У человека могут возникнуть диарея, тошнота, рвота, особенно это касается маленьких детей, у которых иммунная система не до конца созрела. В воде может быть стафилококк, стрептококк. Искупался в фонтане, а потом глазки покраснели – появился конъюнктивит, или вода залилась в уши – развился отит, - отметил Михаил Стаценко.

В фонтанах одна и та же водопроводная вода может циркулировать неделями. Хлорка за это время не победит вирусы и инфекции, а будет поражена ими.

- Вообще в фонтанах может быть целая бактериологическая лаборатория. Купаться в них и пить воду уж точно не стоит. Ведь еще может быть какая-нибудь рана или ссадина, через которые инфекция попадет в кровь, - подчеркнул профессор.

Мало того, что в фонтанах купаться очень опасно для здоровья, так еще находиться рядом с ними долго тоже не лучшее решение. С летящими брызгами на человека также могут попасть источники болезней.

- Самое неприятное, что может быть, легионеллез – крайне опасная инфекция, которая может вызывать тяжелую пневмонию. Она обычно находится в постоянно циркулирующей водной среде, в том числе, в фонтанах, - сообщил Михаил Стаценко.

Несмотря на опасность, дети плещутся в фонтанах, а родители не препятствуют Фото: Екатерина СИМОХИНА

И ИСТОЧНИК ТРАВМ

У источников воды в жару собирается большое число людей. В скоплении от постороннего можно также подхватить болячку, тот же коронавирус, который никто не отменял. Ну а в самом фонтане есть риск заработать травму.

- Можно поскользнуться, упасть, получить травму: сломать руку, вывихнуть сустав. Зачастую люди лезут в фонтаны не совсем трезвые. И мы знаем чудовищные случаи, когда в трубу засасывало ребенка. На скользкой поверхности нужно быть очень осторожными, - добавил врач.

Специалисты отмечают, что вода опасна как в обычных фонтанах, так и в сухих, по которым так любит бегать малышня в летний зной.