Группа компаний «ЭнергоПроф» поставила дизельный генератор ТСС для теплосетей Котельниково

«Тепловые сети» Котельниково получили новое оборудование. Фото: www.compressortyt.ru

В июне муниципальное предприятие «Тепловые сети» города Котельниково получило новое современное оборудование. Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РКМ11 от группы компаний «ЭнергоПроф» обеспечит резервное электроснабжение водонасосной станции в райцентре Волгоградской области.

«Тепловые сети» обеспечивают теплом Котельниково с 2004 года – это самое крупное предприятие подобного профиля в городе, обслуживающее более 5 тысяч абонентов. Без современного оборудования и энергоэффективных технологий в ЖКХ сегодня не обойтись.

Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РКМ11 номинальной мощностью 100 кВт увеличит надежность работы объектов теплоснабжения. Эта модель прекрасно зарекомендовала себя для резервного электроснабжения производственных предприятий и в качестве основного – для частных домов и небольших объектов. Оборудование поставили в шумозащитном кожухе, что позволяет смонтировать его и в помещении, и на улице - в контейнере.

Дизель-генератор спроектирован и собран на российских заводах с учетом наших климатических условий. Объемный топливный бак и солидный ресурс двигателя позволяют гарантировать длительное энергоснабжение даже при 100-процентной загрузке. Оборудование позволяет удаленно мониторить основные параметры сети и комфортно проводить его техобслуживание.

Группа компаний «ЭнергоПроф» за 16 лет работы в России и ближнем зарубежье стала одним из крупнейших поставщиков оборудования в стране. На счету специалистов более 20 тысяч проектов с инженерными решениями полного цикла. Подробности на сайте.