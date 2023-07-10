Еж спровоцировал ДТП с иномаркой под Волгоградом

Виновник аварии с места ДТП скрылся. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Выбежавший на дорогу ежик спровоцировал ДТП с иномаркой. Жесткое ДТП из-за нелепой случайности произошло поздним вечером 9 июля на ростовской трассе в Калачевском районе. Ехавшая в сторону Волгограда за рулем «Форда Фокус» 27-летняя женщина – водитель увидела ежа в свете фар, попыталась объехать живую помеху и не справилась с управлением. Иномарку повело, она вылетела в кювет и перевернулась, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- Водитель совершила съезд в кювет на противоположенную сторону дороги с последующим опрокидыванием, - рассказали об обстоятельствах аварии из-за ежа в полиции.

К счастью, в этом ДТП из-за милого комочка с иголками никто не погиб. Травмы получила 15-летняя пассажирка опрокинувшегося автомобиля. Девочку с места аварии увезли в больницу. Что стало с ежом, неизвестно. Виновник с места ДТП скрылся.

При этом с приходом сезона летних отпусков каждый день на дорогах Волгоградской области случаются по несколько смертельных ДТП. Так, накануне 29-летняя водитель погибла в тройной аварии со столбом в Котельниковском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дед закричал: «Ты что, гад, творишь». Подробности страшного ДТП под Волгоградом, в котором погиб 10-летний мальчик. Родственники ищут свидетелей аварии (подробнее).