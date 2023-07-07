Приручили солнце, спаслись при крушении и стали бойцами двоичного фронта: на юге подвели итоги конкурса журналистов

Участники конкурса журналистов в Волгограде. Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«Ростелеком» на юге России подвел итоги регионального этапа XII конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». Неизменный интерес к конкурсу продемонстрировали 444 заявленные южным медиа-сообществом работы. В этом году авторы расширили тематику публикаций и сюжетов, отразивших современные тренды цифровой отрасли южных регионов. Журналисты уделили особое внимание проектам в сферах образования, сельского хозяйства, здравоохранения, муниципального и регионального управления. Их работы были посвящены искусственному интеллекту на службе общества, отечественном технологиям кибербезопасности на защите бизнеса и государства, цифровым решениям на производстве предприятий, а также освоению жителями новых технологий, развитию знаний и навыков поведения в Сети у подрастающего поколения и другим темам.

В этом году члены жюри отобрали региональных победителей в соответствии с пятью заявленными номинациями: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет СМИ и информационные агентства», «Социальные медиа (блогеры)»; и тремя спецноминациями: «Цифровизация региональных услуг» при поддержке Минцифры России, «Научпоп про мобилу» в партнерстве с Tele2, «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде.

В жюри регионального этапа конкурса вошли генеральный директор РГВК «Дагестан» Камила Гамзатова, главный редактор информационного агентства «Победа26» Марина Тимченко, вице-президент «Ростелекома» Сергей Мордасов и директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на юге Вячеслав Плеханов.

«С каждым годом мы все больше отмечаем роль СМИ в цифровизации южных регионов. Цифровая тематика сегодня входит в число ключевых тем на повестке большинства СМИ: от федеральных каналов до муниципальных газет, так как играет важную роль в жизни общества, государства и бизнеса. Так исторически сложилось, что благодаря самой крупной в стране инфраструктуре, большому опыту и разносторонней экспертизе “оператора выступает в этом процессе лидером, который объединяет всех, кто заинтересован в прогрессе. И в этом нам большую помощь оказываете вы, журналисты! Благодаря вашей работе население и представители государственных и коммерческих организаций узнают о новых цифровых возможностях и решаются на их воплощение в жизнь. Спасибо, коллеги!», — поздравил победителей и лауреатов регионального этапа конкурса член жюри, вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов.

Члены регионального жюри отобрали трех победителей в каждой из пяти основных номинаций.

Печатная пресса:

1 место — Михаил Сухарев, «Российская газета» (Ставропольский край), статья «Бойцы двоичного фронта»;

2 место — Вера Волошинова, газета «Молот» (Ростовская область), статья «Зачем комбайну машинное зрение»;

3 место — Анастасия Назарова, журнал «Эксперт-Юг» (Ростовская область), статья «Производитель ноутбуков начал с плат и целится в госсектор».

Телевидение:

1 место — Патимат Бурзиева, РГВК «Дагестан» (Республика Дагестан), документальный фильм «Как дагестанцы солнце приручили»;

2 место — Анна Жучкова, телеканал «Астрахань 24» (Астраханская область), сюжет «Видеонаблюдение и безопасный интернет в школы»;

3 место — Артем Ямщиков, ГТРК «Волгоград» (Волгоградская область), сюжет «Реальное время. "Цифра" повсюду: как технологии меняют жизнь».

Награждение Артема Ямщикова. Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«Еще 15 лет назад наша республика и цифровые технологии как понятия были малосовместимы. Конечно, мы пользовались интернетом, звонили и писали друг другу. Но этим дело и ограничивалось. Я и сама о цифровых технологиях имела весьма смутное представление, пока не узнала о конкурсе “Вместе в цифровое будущее”. И мне сразу захотелось отправиться туда, в это увлекательное и незнакомое будущее. Это путешествие длится вот уже десять лет. И в нем мне встречаются разные интересные герои. Пастух Абдурахман рассказал о родном селе Кули с помощью страницы в социальных сетях. И тысячи туристов уже побывали в его высокогорном ауле. Простая пенсионерка Алжанат из села Октябрьское завела увлекательный блог. На него подписано более миллиона людей со всей России и стран СНГ. Молодые ученые из Махачкалы и вовсе “приручили” солнце. Да так, что оно стало помогать развитию цифровых технологий в высокогорном Дагестане. Что я сниму завтра? Кто станет новым героем? Еще не знаю. Но уверена, что это будет не менее интересно и креативно», — поделилась впечатлениями Патимат Бурзиева.

Радио и подкасты:

1 место — Елена Мирошникова (псевдоним «Ленка Бобренко»), ГАУ СК «Ставропольское телевидение» (Ставропольский край), радиопрограмма «Шоу “Потрендим”. Мир будущего»;

2 место — Ольга Михайлова, радио «Южная Волна» (Астраханская область), радиопрограмма «Регион»;

3 место — Мария Гринь, радио «Комсомольская правда» (Ростовская область), радиоинтервью «Сергей Гуда: искусственный интеллект человечество не захватит, но жизнь людей изменит».

Интернет-СМИ:

1 место — Владимир Пигарев, новостной интернет-портал «Каспий Инфо» (Астраханская область), статья «Содержательный пресс-тур с бонусом в виде крушения»;

2 место — Бакеев Андрей (псевдоним «Владимир Андреев»), газета «Коммерсант Юг» (Ростовская область), статья «История с трансформацией»;

3 место — Алина Руденко, новостной интернет-портал «РБК Краснодар» (Краснодарский край), статья «Идеальный шторм: что ждет рынок кибербезопасности на Кубани».

Социальные медиа (блогеры):

1 место — Наталья Нагорянская (Ростовская область), публикация в социальной сети «ВКонтакте» «Нейросети и творчество»;

2 место — Тимур Махалиев (Республика Дагестан), публикация в социальной сети «ВКонтакте» «”Ростелеком” в Дагестане для журналистов республиканских СМИ организовал пресс-тур в Кизлярский район».

3 место — Анна Дарган (Ставропольский край), публикация на платформе «Дзен» «”Мама, пойми меня!”. В Ставрополе ребят с инвалидностью учат альтернативной речи с помощью ай-трекера»;

«Творческие конкурсы — отличный мотиватор для профессионального роста журналистов. Кроме этого, они помогают нам экспериментировать с новыми форматами и технологиями, способствуют развитию креативности и оригинальности, а это почти всегда ведет к созданию интересных, читающихся материалов. Конкурс “Вместе в цифровое будущее” как раз об этом. Но самое главное, что он консолидирует на одной площадке все, что пишут, снимают, рассказывают и показывают наши коллеги о цифровой сфере. Благодаря конкурсу мы сами развиваем знания о цифре и узнаем много нового, о чем можно написать в будущем», — отметил корреспондент новостного интернет-портала «Каспий Инфо» Владимир Пигарев.

Региональные финалисты, занявшие первые места в основных номинациях, примут участие на федеральном этапе конкурса осенью этого года в Москве.

При этом по сложившейся традиции члены жюри на региональном уровне отметили специальными призами в каждой из специальных номинаций по три наиболее выдающиеся работы.

Спецноминация «Цифровизация региональных госуслуг»:

Валерия Козаева, национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» (Республика Северная Осетия), сюжет «Порталу государственных услуг исполнилось 13 лет»;

Константин Терещенко, ГТРК «Ставрополье» (Ставропольский край), статья «На Ставрополье реализуется проект “Эффективный регион”»;

Любовь Позднякова, газета «Наше время» (Ростовская область), статья «Жителей Дона в возрасте 40+ информируют о будущей пенсии через “Госуслуги”».

Спецноминация «Научпоп про мобилу»:

Юлия Яковенко, ГАУ СК «Ставропольское краевое информационное агентство», статья «Отвлекающий фактор или помощь в учёбе: нужны ли школьникам Ставрополья смартфоны на уроках?»;

Олег Китаев, информационный интернет-портал «Городской репортер» (Ростовская область), статья «Технологии будущего уже сейчас: на что способны ваши смартфоны»;

Алексей Белянин, газета «Коммерсантъ-Кубань» (Краснодарский край), публикация «Big Data на службе мегаполисов».

Спецноминация «Киберриски в детской среде»:

Карина Икаева, информационный интернет-портал «Основа» (Республика Северная Осетия), публикация «3+ в Сети»;

Вера Волошинова, газета «Молот» (Ростовская область), статья «Детки в “Сетке”»;

Светлана Болотникова, газета «Аргументы и факты. Северный Кавказ» (Ставропольский край), публикация «В Интернет - без угроз! Как защитить ребенка от опасностей сети?».

Победители во всех трех представленных спецноминациях будут определены на федеральном этапе конкурса в Москве. Следите за новостями на официальном сайте конкурса «Вместе в цифровое будущее».