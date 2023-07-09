В Волгограде 10 июля в пяти районах отключат электричество

Электроэнергию отключат временно из-за плановых работ на электросетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 10 июля 2023 года в жару без электричества, возможности включить сплит-систему и холодильник оставят жителей пяти районов Волгограда. Из-за плановых работ энергетиков электроэнергию отключат на отдельных улицах в многоэтажках и в частном секторе в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах областного центра. Публикуем полный список адресов плановых отключений света от «Россети Юг».

Электроснабжение в Тракторозаводском районе в понедельник с 10.30 до 17.00 отключат на следующих трех улицах: ул. Гули Королевой, 2, 4, 8, 10 и 12, ул. Батова, 9, ул. Быкова, 9, 10 и 11. И с 9.00 до 17 часов локальный блэкаут объявят по адресам: ул. Березовая, 6-14, ул. Борьбы, 6, ул. Героев Тулы, 93/98, 93/910, 93/101в, 35/82, 35/85, 35/86, 35/77, 35/79, 35/21, 35/23, 35/22, 35/24, 35/28, 35/3, 93/3, 93/35, 93/41, 5/1, 5/3, 5/4, 93/57, 93/812, 93/810, 93/8, 93/13, 93/12, 57, 26, 54, 52, 20/336, 20/337, 20/240, 20/340, 1/4, 93/3а, 93/1б, 93/13, 3/16, 93/8, 93/7, 2/3, 2/2, 93/32, 73, 75, 76, 79, 80, 109а, 109, 93/77, 93/31, 93/34, 93/517, 93/518, 93/525, 89, 5/21, 81, 93/78, 20/342, 20/245, 21/4, 21/2, 35/4, ул. Дундича, 118-160 и ул. Шурухина, 3, 5.

В Центральном районе Волгограда 10 июля 2023 с 9.00 до 13.00 обесточат дома на ул. Двинской, №7, 8, 11, 11а,13 и 13а и на ул. Новороссийской, №67 и 67а. Без света окажутся с 13 до 17 часов и жители домов на трех улицах по адресам: ул. 7-й Гвардейской, №13, 15, 17, 17А, ул. Коммунистическая, 62, 64, пр. Ленина, 41б и 43.

В Дзержинском районе сидеть без света, сплитов и холодильников придется весь день. С 9.00 до 17.00 затронут отключения электричества дома по адресам: б-р 30 лет Победы, 62, 66 и 66а, ул. Шекснинская, 40, 42 и 46. И с 8.00 до 17.00 света не будет на улицах: ул. Крайняя, 3а, 3-17, 2-16, 16а, ул. Новосельская, 17-33, 22, 30а, ул. Новорядская, 66-80, 80а, 84-104, 104а, 108, 63-67, ул. Сосновская, 2-36, 1-37, ул. Степная, 5, 5а, 29, 31, ул. Хуторская, 6 и 8.

В Ворошиловском районе в числе коммунальных страдальцев в начале рабочей недели будут плавиться от жары с 9 до 15 часов жители улиц: ул. Барнаульская, 47, 390, ул. Восточная, дома №4-14, 10а, 10б, 12/1, 16, 16а, 22, 22а/1, 8а, 7, 9а, 15, 15а, 17, 23, 25, 28, 29, 37, ул. Миргородская, №126, 132, 132а, 133, 135, 148а, ул. Елецкая, №132, 126/2, 126а, 613, 614, 615, 612, 616а, 617, 124/1, п. Саранский, №103, 103/2, 98, 100, 101/2, 107/2, 107/3, 107/4, 108, 104, 124/2, 124/4, 121, 123, 123а, 122/1, 122/2, пер. Елецкий, 196, 574, 574а.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 вырубят свет и сплиты на трех улицах: Мытищинская, Нижне-Донская и Оросительная.

Учтите, что в некоторых жилых массивах отключения могут перенести на другой день.

Зато горячую воду в домах волгоградцев в июле 2023 отключают четко по графику. Кроме того, в течение двух дней в городе замолкнет радио.