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Происшествия8 июля 2023 16:27

Поломало деревья, засыпало песком: пыльная буря пронеслась по Волгограду 8 июля

На Волгоград 8 июля внезапно обрушилась пыльная буря
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пыльная буря пронеслась над городом в субботу.

Пыльная буря пронеслась над городом в субботу.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград в субботу оказался во власти непогоды. Вечером 8 июля по городу пронеслась пыльная буря, которую поднял ураганный ветер. Она была скоротечной, но успела натворить бед. В Ворошиловском районе ветром поломало деревья, в центре на набережной снесло флаг, в Краснооктябрьском районе волгоградцы наелись пыли. Волгоградцы сняли на видео, как ветер крутил в воздухе песок и пыль. Потом вихрь унесся в сторону острова Голодный.

На Центральной набережной ураганный ветер сорвал флаг.

На Центральной набережной ураганный ветер сорвал флаг.

Фото: Эдуард Пальгунов

Заметили пыльную бурю 8 июля и на Тракторном, и в Красноармейском. И все это в 40-градусную жару, которая стоит в Волгограде уже неделю. Началась она около 16 часов и проносится по районам. Над городом, который оказался во власти стихии, до сих пор стоит пыльная дымка.

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