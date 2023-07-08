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Звезды8 июля 2023 15:12

В Волгограде открылась выставка фарфора советской эпохи

Смотрите фоторепортаж о сокровищах из бабушкиного серванта
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Выставка «Образы счастливого детства».

Выставка «Образы счастливого детства».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В музее Машкова на проспекте Ленина, 21 в Волгограде открылась выставка советского фарфора 1950-х - 1960-х годов. В экспозиции около 40 статуэток, большинство производства Ленинградского фарфорового завода. Коллекционер и директор планетария Олег Виноградов показывает свою коллекцию волгоградцам под названием «Образы счастливого детства». Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж о сокровищах из бабушкиного серванта.

Как рассказал Олег Виноградов, свою коллекцию он собирал много лет. Что-то нашел по объявлениям, что-то на блошином рынке. Каждая – словно живая, и хранит множество счастливых воспоминаний. Большинство волгоградцев наверняка видели такие статуэтки в сервантах своих родных. Теперь это довольно ценный антиквариат.

Коллекцию фарфоровых статуэток советских времен волгоградцы могут увидеть и вдоволь поностальгировать вплоть до 18 сентября 2023 года.

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства».

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Выставка советского фарфора «Образы счастливого детства» в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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